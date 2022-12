Лавров постави ултиматум на Киев, обвини САЩ в опит за физическо ликвидиране на Путин

Русия претендира за контрол над украинските области Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон след провеждането на фалшиви референдуми през септември. Украинското правителство многократно е заявявало, че няма да приеме никакво споразумение, което би застрашило териториалната цялост на Украйна.

Самият Владимир Путин заговори за преговори и каза на Коледа, че Русия искала да седне на масата с украинците, но те и Западът не желаели. Дали това е блъф, за да бъдат подлъгани Украйна и съюзниците ѝ - четете тук.

Освен това Лавров заговори за опит на САЩ за "физическо елиминиране" на руския президент. "Във Вашингтон някои служители на Пентагона заплашиха да нанесат "обезглавителен удар" срещу Кремъл, като по същество заплашиха с физическото ликвидиране на държавния глава на Русия", смята той, цитиран от NEXTA.

