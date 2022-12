Анализ: Изявлението на Путин за преговори е блъф за залъгване на Украйна и Запада

Навръх Коледа диктаторът заяви, че Руската федерация е отворена за преговори. „Готови сме да преговаряме с всички участници в този процес за приемливи решения, но това зависи от тях - не ние отказваме да преговаряме, а те”, каза той в интервю за руската държавна телевизия.

Путин не заяви изрично, че Русия е готова да преговаря директно с Киев, а вместо това поддържаше фалшивия си наратив, че Украйна - която той просто нарече "другата страна" - е нарушила дипломатическите усилия на Москва преди инвазията. Думите на президента за преговори се фокусираха върху предполагаеми разговори със Запада, а не с Украйна, и отразяваха постоянните му обвинения, че Украйна е просто западна пионка без реална власт. Путин също така заяви, че според него Русия "действа в правилна посока", което показва, че той не е поставил сериозни условия за преговори и все още желае да преследва максималистичните си цели, пишат от ISW в днешния си анализ.

Те смятат, че изявлението на Путин от 25 декември е част от целенасочена информационна кампания, целяща да заблуди Запада и да принуди Украйна да направи предварителни отстъпки. Кремъл не публикува пълната стенограма на интервюто в официалния си уебсайт в противовес на обичайния си модел, вероятно за да улесни изопачаването на пълното изявление на Путин, излъчено първоначално на руски език, и да подчертае неясното му изказване относно преговорите. Това, че Кремъл пусна клипа на Коледа, може да е и отговор срещу речта на украинския президент Володимир Зеленски пред Конгреса на САЩ.

Междувременно украинското разузнаване съобщи, че руски офицер, свързан с частната военна компания "Вагнер" на Евгений Пригожин, е назначен за командир на руския Западен военен окръг (ЗВО). На 26 декември Главното управление на военното разузнаване на Украйна (ГУР) съобщи, че става въпрос за бившия началник на щаба на Източния военен окръг генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Сега той командва руските сили от Западния окръг, намиращи се в Украйна, от команден пункт в Богучар, Воронежка област.

#Russia has appointed a new commander of the Western Military District, Yevgeny Nikiforov, according to the #Ukrainian Defense Ministry's State Control Department.



