Колко ракети и дронове прави Русия, докато Украйна чака Patriot? Руските щурмове към Покровск засега са обречени (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия очевидно няма намерение да забавя темпото на фронта в Украйна - тя увеличава производството на оръжие, като според разследване на Радио "Свобода"/"Свободна Европа" в момента произвежда до 5000 дрона от типа "Геран" месечно. Това е руската версия на иранските "Шахед". Москва произвежда и 200–250 ракети месечно – „Искандер“, „Кинжал“, „Калибър“, Х-101, „Оникс“, „Циркон“ и други, което означава около 3000 годишно.

През 2025 г. Русия планира да сглоби 1500 танка, предимно модернизирани съветски модели, като само около 280 от тях ще бъдат модерни Т-90М. Работи се и по модернизирането на бомбардировачите Ту-160 и производството на изтребители Су-57, макар че нито един от тях все още не е пуснат в експлоатация.

Русия все по-често набелязва гъстонаселени градове като част от войната на ракети и дронове, целяща да отслаби решимостта на Украйна и да подкопае дългосрочния й отбранителен капацитет, прави оценка американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) и дава примери с Харков и Днипро.

Русия: дългосрочна заплаха за Китай?

Американското издание The Hill пък публикува коментар, в който се казва, че истинската дългосрочна заплаха за Китай не е САЩ, а Русия – независимо дали Москва спечели войната, или я загуби. Победоносна Русия би могла да се освободи от китайското влияние, а победена Русия би могла да се превърне в нестабилен и непредсказуем съсед. Идеалният сценарий за Пекин е отслабена, изтощена от войната Русия – зависима, послушна и без заплаха за сигурността на Китай, смята американският историк Александър Мотил, който е автор на статията.

According to The Hill, the real long-term threat to China isn’t the US, but Russia—regardless of whether Moscow wins or loses the war. A victorious Russia could break free from Chinese influence; a defeated one could become an unstable, volatile neighbor. Beijing’s ideal… pic.twitter.com/W3sIRXHNwu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 26, 2025

По-рано този месец вестник South China Morning Post съобщи, че китайският външен министър Уан И е казал на ръководителя на външната политика на ЕС Кая Калас, че Китай "не може да си позволи" Русия да загуби войната в Украйна - хонконгската медия се позова на анонимни източници, запознати с разговора. Украйна изрази тревога от сближаването на Пекин с Москва. Президентът Володимир Зеленски многократно предупреди за ролята на Китай в удължаването на войната и го обвини, че застава на страната на Кремъл. Очаква се диктаторът Владимир Путин да посети Китай през септември за срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, където ще се срещне с китайския лидер Си Дзинпин.

А руските наративи продължават да извират от кабинета на унгарския премиер Виктор Орбан. Украйна няма да стане член на ЕС, а само ще има "структурирано стратегическо партньорство" между нея и блока, заплаши той с вето. Отново наричайки Украйна "буферна държава", Орбан призна пред Kossuth Radio (обществената радиостанция на Унгария), че Будапеща се страхува да не бъде въвлечена във война с Русия.

"Не считаме украинците за врагове", каза Орбан, но твърди, че Украйна заплашва Унгария.

Припомнете си последния дипломатически скандал между двете страни: Трима украински военни със забрана да стъпват в Унгария.

Orban doubles down: no EU membership for Ukraine, only a structured strategic partnership. Again calling Ukraine a "buffer state," he admits Hungary fears being dragged into a war with Russia. "We don’t see Ukrainians as enemies," he says, but claims Ukraine threatens Hungary. pic.twitter.com/eyRH3RjjCM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 26, 2025

Мирните преговори: "Принципно съгласие" за среща Зеленски-Путин

Украйна и Русия като цяло са съгласни, че е необходимо да се проведе среща между президента Володимир Зеленски и диктатора Владимир Путин, заяви вчера турският външен министър Хакан Фидан, цитиран от NTV. Той отбеляза, че войната на Русия срещу Украйна е довела до сериозни регионални и глобални последствия. "Освен хуманитарната трагедия, цели градове са били разрушени – това е едната страна на нещата. От друга страна, сме изправени пред ситуация, която може да ескалира в по-голяма война и да доведе до разкол на международната сцена. Това е сложна и скъпа война, в която се използва всичко освен ядрени оръжия", добави министърът.

Reports claiming Ukraine and Russia have agreed to a leaders’ summit in Turkey with Erdoğan, Trump, Putin, and Zelensky are premature. Ankara clarifies: Erdoğan seeks to bring Zelensky and Putin together, with possible separate talks with Trump. pic.twitter.com/ZdR84rKn1m — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 26, 2025

Припомняме, че по време на третия кръг преговори в Истанбул украинската делегация предложи на руснаците среща между Зеленски и Путин, за да започнат истинските разговори за мир. Идеята бе тя да се проведе преди края на август, но от Кремъл заявиха, че това няма как да се случи преди края на следващия месец: Кремъл посочи кога може да има среща между Путин и Зеленски.

Междувременно папа Лъв XIV се срещна с митрополит Антоний - глава на Отдела за външни църковни отношения на Руската православна църква. Това може да е знак за намерението на Ватикана да възстанови диалога с Москва. Всички връзки с Русия бяха замразени след началото на пълномащабната инвазия на диктатора Владимир Путин в Украйна. Ватиканът многократно се е предлагал като неутрална платформа за мирни преговори, но такива инициативи са посрещани със скептицизъм в Русия.

Pope Meets Russian Orthodox Church Metropolitan for the First Time — An Attempt to Resume Dialogue?



Pope Leo XIV has met with Metropolitan Antoniy, head of the Russian Orthodox Church’s Department for External Church Relations.



This may signal the Vatican’s intention to… pic.twitter.com/uctQx0uVGw — NEXTA (@nexta_tv) July 26, 2025

Освен митрополит Антоний, в срещата са участвали още петима други йерарси от Руската православна църква. Подробностите от преговорите не са разкрити, но има неофициална информация, че Антоний се е оплакал пред Лъв XIV от забраната на Украинската православна църква в Украйна. Тя е част от Московската патриаршия. Единствената законно действаща църковна институция в нападнатата от Руската федерация страна е Православната църква на Украйна (ПЦУ): Църковна битка Украйна-Русия: Московската патриаршия превзе храма в Черкаси, но не задълго (ВИДЕО).

"По време на разговора бяха повдигнати редица въпроси, свързани със състоянието на православно-католическия диалог, както и с продължаващите конфликти в света, включително в Украйна и Близкия изток", се казва в изявление на Руската православна църква, цитирано от Reuters.

Оръжието за Украйна: добри новини, свързани с Patriot

Германия е прехвърлила три системи за противовъздушна отбрана Patriot ("Пейтриът") на Украйна, съобщи The Washington Post, позовавайки се на анонимни източници. Доставката е била осъществена в рамките на програмата, предложена от президента на САЩ Доналд Тръмп, в която европейските страни изпращат свои системи и купуват заместващи от Щатите. Украинският президент Володимир Зеленски беше заявил по-рано, че Киев очаква да получи десет системи Patriot по тази схема и че договорка вече има за три. Преди дни той каза, че две са финансирани от Германия, а една - от Норвегия: Първата обещана от Тръмп система Patriot вече е в Украйна? Киев обяви колко общо ще получи.

⚡️Germany has already delivered three Patriot air defense systems to Ukraine and is discussing further deliveries and replenishment of its own stockpiles with Washington — The Washington Post. pic.twitter.com/M50kDUNb7x — NEXTA (@nexta_tv) July 26, 2025

Литовският министър на отбраната Довиле Шакалиене обяви на 26 юли, че Вилнюс също ще се включи активно в инициативата. Литва планира да отдели до 30 милиона евро за закупуване на противовъздушни системи Patriot за Украйна.

Lithuania will allocate €30 million for the purchase of Patriot systems for Ukraine, said Defense Minister Dovilė Šakalienė. pic.twitter.com/UBBdFBm7pa — NEXTA (@nexta_tv) July 26, 2025

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Понижение на военната активност на фронта в Украйна отчита Генералният щаб на украинската армия. На 26 юли е имало 153 бойни сблъсъка, което е с 38 по-малко спрямо предходното денонощие. Руснаците са хвърлили 124 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 46 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 17 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5754 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 525 снаряда надолу. Руската армия е използвала 3927 FPV дрона "камикадзе", което е с около 245 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-висока интензивност отново има в Покровското направление – украинците твърдят, че са отбили 63 руски пехотни щурма там за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 12 атаки на руснаците. На второ място по интензивност на боевете всъщност е Лиманското направление, където са се състояли 16 бойни сблъсъка. В Приднепровското направление от доста време насам не е имало двуцифрен брой руски нападения, но през последното денонощие там са станали 10. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сблъсъци за последните 24 часа, твърди украинският генщаб.

Украинската мониторингова група DeepState, за която се твърди, че е свързана с военното разузнаване, съобщи, че украинските сили са превзели Кондратовка, северно от град Суми. В селището се водеха ожесточени боеве през последните седмици, като в даден момент руснаците дори бяха обкръжени.

Има и данни от руски източници, че в село Олексеевка, което е малко по на изток и в момента все още е окупирано от руските сили, са започнали тежки сражения. Руските военни блогъри се оплакват, че ситуацията се влошава поради пристигането на значителен брой украински сили.

According to Russian sources, heavy fighting has erupted for the village of Oleksiivka in the Sumy region, currently still occupied by Russian forces. Russian sources complain that the situation is deteriorating due to the arrival of a significant amount of Ukrainian forces. pic.twitter.com/mRP8A1EUav — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 26, 2025

Геолокализирани кадри показват, че украинските сили наскоро са напреднали североизточно от Хатно - там руските сили имат малък плацдарм в пограничния район с Белгородска област - при Милово и Амбарно, които са по на изток. Целта на руснаците е да напреднат на запад към Велики Бурлук и така да обединят Вовчанското и Купянското направление - нещо, което засега изглежда доста сложно, а спецификата на терена усложнява ситуацията дори още повече: Тръмп дава на Украйна милиарди от замразени руски активи? Москва се активизира в забравена досега част от фронта (ОБЗОР - ВИДЕО).

Говорителят на украинската група сили в Харков подполковник Павло Шамшин съобщи, че руските военни атакуват украинските укрепления на малки групи и използват дронове, за да търсят слаби места на различни точки по фронтовата линия в област Харков. Шамшин съобщи, че руските сили пренасочват вниманието си между Милово и Амбарно (и двете североизточно от Велики Бурлук) и други сектори като Козача Лопан, но отбеляза, че продължават да се концентрират върху превземането на Вовчанск. Оператор на дрон от украинска бригада, действаща в посока Вовчанск, заяви, че руските сили изпращат по двама-трима души за разузнавателни мисии и по пет-седем души за нападения срещу украински позиции. Според него руските сили, действащи в близост до Вовчанск, използват дронове с оптични влакна, за да нанасят удари по украинските логистични маршрути.

От това направление дойде и друга новина - украинските отбранителни сили твърдят, че са ликвидирали полковник Лебедев, командир на 83-ти моторизиран стрелкови полк от 69-а дивизия на руската армия. Той е ръководил настъпателни операции към Велики Бурлук от региона на Белгород, според оперативни данни от стратегическата група "Хортиця".

Ukrainian Defense Forces have reportedly eliminated Colonel Lebedev, commander of Russia’s 83rd Motorized Rifle Regiment of the 69th Division. He was leading assault operations toward Velykyi Burluk from the Belgorod region, according to operational data from the "Khortytsia"… pic.twitter.com/H4SH2guJTI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 26, 2025

Украинците имат успех и в Лиманското направление - напреднали са южно от Диброва - източно от Лиман, в Серебрянския горски пояс, потвърждава ISW на база на геолокализирани кадри.

Продължават неуспешните опити на руските сили да пробият в Покровск. През последното денонощие те са предприели механизирана атака към града от юг, близо до Шевченко, с две превозни средства. Едното е било унищожено, преди да достигне пътя, а другото – при приближаването на части от 155-а механизирана бригада на украинската армия, става ясно от кадри, публикувани от ВСУ.

Russian forces attempted a mechanized assault toward Pokrovsk from the south, near Shevchenko, using two vehicles. One was destroyed before reaching the road, the other on the approach by units of the 155th Mechanized Brigade. The attack was unsuccessful. pic.twitter.com/zUewGdeFQn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 26, 2025

Pokrovsk from a Russian drone’s perspective. pic.twitter.com/EzwVVNuVke — WarTranslated (@wartranslated) July 26, 2025

Там руснаците провеждат ограничени саботажни и разузнавателни мисии в рамките на продължаващите им усилия да обкръжат града. Пред украински медии на 24 юли президентът Володимир Зеленски обърна внимание на тези действия и заяви, че те са с пропагандни цели - по двама-трима или четирима-петима руски военни пробват да нахлуят в някоя част на града и да снимат видео, че са там. Той посочи, че и в Новопавловското направление ситуацията е подобна - да се покаже, че руснаците са в Днепропетровска област.

В Северското направление, където имаше повишена активност на 25 юли, руснаците са издигнали знамена на север и североизток от Серебрянка (североизточно от Северск) - в южната част на горската зона, което показва, че наскоро са напреднали в района.

Отделно от това продължава настъплението към Константиновка в Торецкото направление - руснаците вече са югоизточно от превзетия Русин Яр - т.е. северозападно от Торецк и югозападно от Константиновка. ISW отчита също така, че руските сили вероятно вече са превзели напълно Зелени Хай - най-западната към момента точка от тяхното настъпление към Новопавловка (Днепропетровска област). Селището е в Донецка област, на административната граница с региона на Днепропетровск.

Отчетено е също така, че наскоро руснаците са напреднали в Малеевка, която е в Днепропетровска област - северозападно от Велика Новосилка и югозападно от Воскресенка. Вероятно са превзели селището, анализират експертите от ISW. Според DeepState руснаците още не са стигнали до населеното място.

