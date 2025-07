Стихия: Голям горски пожар приближава турския град Бурса (ВИДЕО)

Огромни горски пожари избухнаха в Турция поради екстремна жега. Пламъците обхванаха източната част на провинция Анталия и достигнаха жилищни райони в град Бурса, което наложи евакуацията на няколко хиляди души. Пожари са докладвани също в провинциите Карабюк, Ушак и Кахраманмараш, като се разпространяват бързо поради силни ветрове.

Силни ветрове причиниха бързото разпространение на огъня, достигайки квартал Карахадър и принуждавайки властите да затворят магистралата Бурса-Анкара между Кестел и Гюрсу за движение в посока Анкара. Шофьорите бяха пренасочени към алтернативни маршрути, тъй като пламъците се приближават до жилищни райони. Днес движението е възстановено.

