Евакуираха пътници от горящ самолет в САЩ (ВИДЕО)

Летище Денвър съобщава за евакуация на пътници след пожар в самолет. Пожар избухна на пистата, засягащ самолет на American Airlines, планиран да лети до Маями. „Всички пътници на борда са напуснали самолета“, написаха от администрацията на летището в социалните мрежи.

Denver Airport Reports Passenger Evacuation After Plane Fire



A fire broke out on the runway involving an American Airlines aircraft scheduled to fly to Miami. “All passengers on board have exited the aircraft,” the airport administration wrote on social media.



It was reported… pic.twitter.com/mpkwI0KBWj