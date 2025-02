Лекар за папата: Животът му е извън опасност, той дори се шегува

"Животът на папа Франциск, който се лекува в болница от двустранна бронхопневмония, не е в опасност, но той все още не е излекуван". Това каза днес един от неговите лекуващи лекари Серджо Алфиери, цитиран от АНСА. „Дали е извън опасност? Не. Но, ако ме питате дали животът му е в опасност, отговорът е „не“, каза на пресконференция Алфиери. По думите му папата е способен да става от леглото си и да отива сам до креслото, за да работи. Папа Франциск се лекува в римската болница „Джемели“, където беше приет на 14 февруари, след като бронхитът му се влоши. Лекарите диагностицираха двустранна бронхопневмония и комплексна инфекция. Още: Ватиканът: Здравословното състояние на Папа Франциск леко се подобрява

Двустранната бронхопневмония е сериозна инфекция, която може да възпали и засегне и двата бели дроба, което да създаде затруднения на дишането.

Светият отец ще остане в болницата, колкото е необходимо, каза Алфиери и увери, че папата е в „толкова добро настроение, че дори се шегува за здравословното си състояние". Той щял сам да реши дали да отправи седмичната си публична молитва тази неделя, пише БТА.

"Папата е в добро настроение и се шегува. Онзи ден му казах: „Добро утро, Свети отче“. А той ми отговори: "Добро утро, свети сине. Просто да кажа", допълни Алфиери. "Хроничното заболяване остава, папата го знае, той каза: "Осъзнавам, че ситуацията е сериозна", посочи още докторът. "Понякога се задъхва и усещането не е приятно за никого", добави той. Алфиери каза още, че папата не е поставен на апаратно дишане. Още: "Той е бодър и отзивчив": Мелони посети папа Франциск в болницата в Рим

По думите на лекуващия лекар, папа Франциск иска обществеността да бъде информирана за здравословното му състояние, „без нищо да остане скрито“. По думите му папа Франциск "винаги е искал да казваме истината" за състоянието му в медицинските си бюлетини.

Според лекаря, предвид това, че е на 88 години и е имал предишни здравословни проблеми, случаят на папата е тежък. "Здравословното му състояние, може да се мени всеки ден, и поради това той ще остане в болница най-малко до края на следващата седмица", добави Алфиери. Той посочи, че папата няма сепсис, което е животозастрашаващо състояние, когато тялото отговоря на инфекцията, увреждайки собствените си тъкани и органи. Лекарят обаче предупреди, че винаги има риск инфекцията да се разпространи по цялото тяло. Още: Вече няма температура: Здравето на папата се подобрява, ето какво му подариха (СНИМКИ)

"Папата има белодробна инфекция и ако случайно някой от тези микроорганизми попадне в кръвта, ще се стигне до сепсис. Истинският риск е, ако микробите преминат в кръвта. Днес няма такива микроби в кръвта, инфекцията вече е само в белия дроб“, каза Алфиери. "Това е реалният риск, който може да споходи човек на неговата възраст", добави той, визирайки хипотезата за сепсис.

Друг лекар, Луиджи Карбоне, заяви на пресконференцията, че "трябва да се съсредоточат върху преодоляването на сегашната фаза на заболяването“. "Виждаме твърдостта на Светия отец, той не е човек, който се предава", добави лекарят. "Инфекцията засега е овладяна", допълни Карбоне.

Освен това лекуващите лекари вече са намалили и някои от лекарствата.

