Вече няма температура: Здравето на папата се подобрява, ето какво му подариха (СНИМКИ)

Папа Франциск си почина добре през нощта и оценява рисунките, които е получил от други пациенти в болница Gemelli, където остава, докато се възстановява от респираторна инфекция, според пресслужбата на Светия престол, предаде информационния канал на Ватикана. Информацията за здравословното състояние на главата на Римокатолическата църтква е към 13.00 часа днес.

"Нощта премина спокойно", каза директорът на прессълужбата на Светия престол, който говори за здравето на папата пред журналисти.

„Папата си почина, събуди се тази сутрин, закуси и прекара известно време в четене на вестници, както прави редовно. Вероятно ще имаме медицински актуализации, които да споделим по-късно следобед, около 18-19 ч. Нямам никакви медицински актуализации, които да предоставя в момента. Вечерта ще има повече информация относно медицинското му състояние.“

Папа Франциск е в болница от петък, когато беше приет, след като страдаше от пристъп на бронхит в продължение на две седмици. В понеделник вечерта пресслужбата съобщи, че светият отец не е вдигал температура и продължава предписаната терапия. ОЩЕ: Папа Франциск остава в болница заради респираторни усложнения

