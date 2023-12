Летището в Мюнхен отмени полети заради обилен снеговалеж (СНИМКА)

ОЩЕ: Зимна буря предизвика хаос на остров Майорка (ВИДЕО)



По думите на говорител на аерогарата поне една от пистите на летището трябва да бъде постоянно чиста, като екипите работят последователно за почистването на всяка писта от сняг.

#BREAKING Munich Airport Temporarily Suspending Flights



Heavy snowfall at Munich Airport suspends all flights until 12 Noon, 1100 GMT. pic.twitter.com/Sfga0r1Dj6