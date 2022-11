Литва не пропусна вагони с руски военни символи през границата си

"Граничната охрана нареди да откачат пет вагона от влака и да ги върнат в Калининград - само тогава влаковете ще могат да преминат през територията на Литва", съобщава медията.

The Lithuanian State Border Guards did not let through five railcars with Russian military symbols



The border guards ordered to unhook five railcars from the train and return them to Kaliningrad - only then the trains will be able to proceed through the territory of Lithuania. pic.twitter.com/5kuvysbW4A