Лондон: Преминахме от етап, в който ние обучавахме украинците, към фаза, в която те учат нас

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг заяви във Вашингтон, че подкрепата за Украйна „ще е от полза за американската мощ“ в бъдеще, предаде Франс прес. Подкрепата за Украйна създава „огромни възможности за САЩ от гледна точка на военния опит и връзките в сферата на отбранителната промишленост“, посочи британският министър на отбраната в изказване, което направи в Центъра за стратегически и международни изследвания, базиран във Вашингтон мозъчен тръст.

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„В следващите години и десетилетия САЩ ще осъзнаят, че Украйна ще допринесе значително за американската мощ, както във военен план, така и по отношение на отбранителната промишленост“, продължи Стрийтинг. Британският министър определи Украйна „като съюзник, който дава много повече, отколкото получава“. „Преминахме от етап, в който ние обучавахме украинците, към фаза, в която украинците обучават нас“, обобщи Стрийтинг. По-късно през деня Стрийтинг се срещна с американския си колега Пийт Хегсет в Пентагона.

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