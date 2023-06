Лъжещата често ТАСС: Няма опасност за АЕЦ Запорожие след взрива на Каховския язовир

Взривен е Каховският язовир, Пригожин се подиграва на руските данни за 8 унищожени "Леопард" (ВИДЕО)

Големите проблеми в това успокоение са, че на първо място ТАСС е изцяло контролирана от Кремъл и публикува само това, което каже издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на деца руски диктатор Владимир Путин. Отделно, сега ТАСС публикува информацията на база твърдение на Владимир Рогов - един от проруските сепаратисти, който е зам.-ръководител на назначената от руснаците администрация на Запорожка област. Не е известно Рогов да има каквато и да е експертиза относно АЕЦ "Запорожие".

An explosion occurred at the Kakhovskaya hydroelectric power station, #Kherson region.



11 out of 28 spans have been destroyed, 80 settlements are under the threat of flooding.



President #Zelenskyy called an emergency meeting of the National Security Council of #Ukraine. pic.twitter.com/dirbjBYu6M