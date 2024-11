Майдан и в Грузия: Полицейски побоища и борба за път към ЕС (ВИДЕО)

60 задържани и жестоки репресии - в това се превърна вторият ден от мащабните протести срещу новата-стара власт в Грузия в лицето на "Грузинска мечта": Най-голямата ни грешка – хората видяха, че на Запад е по-добре: Грузинският Путин (ВИДЕО и СНИМКИ).

Видеокадри, заснети в Тбилиси, показват жестокостите на местните сили за сигурност - има заснет случай на човек, ритан в главата, както и на друг, налаган с юмруци. Към това може да се прибавят вече традиционният сълзотворен газ и използването на водно оръдие:

Независимата телевизия "Пирвели" съобщи, че една от нейните журналистки, отразяващи протеста, е била хоспитализирана със сериозни наранявания, след като полицията е пребила нея и оператора. Министерството на вътрешните работи на Грузия съобщи, че двама негови служители са били ранени, тъй като "протестиращите са нападнали вербално и физически полицейски служители, като са хвърляли различни предмети и пиротехнически средства по тях". "За да деескалират ситуацията, служителите на реда са използвали специалните мерки, предвидени в закона", се казва в съобщението.

Още: Щурм на парламента и камъни по полицията: Напрежението в Грузия се покачва (ВИДЕА)

Протестиращите отново опитаха да издигнат барикади на булевард "Руставели", в близост до грузинския парламент и отново грузинската полиция и специализирани части се намесиха със сила. Репортери на АФП съобщиха за малък пожар на улицата на мястото на протеста и два хвърлени коктейла "Молотов":

В телевизионно обръщение към нацията прозападният президент Саломе Зурабишвили, която е в конфликт с управляващата партия, заяви: "Движението на съпротивата започна... Аз съм солидарна с него. Ще останем единни, докато Грузия не постигне целите си: да се върне на европейския си път, да осигури нови избори", предаде БГНЕС. Изявлението на министър-председателя Иракли Кобахидзе на 28 ноември, че Грузия няма да се стреми да започне преговори за присъединяване към Европейския съюз до 2028 г., предизвика яростна реакция от страна на опозицията и вече двудневни протести. Премиерът Кобахидзе обвини опозицията и посланика на ЕС в Грузия, че изопачават думите му, и настоя, че членството в блока "до 2030 г." остава негов "основен приоритет". Депутатите от "Грузинска мечта" гласуваха единодушно Кобахидзе да продължи да бъде министър-председател, въпреки че опозицията бойкотира парламента и досега не е влязла на нито едно негово заседание. Един от авторите на грузинската конституция, Вахтанг Хмаладзе, заяви, че всички решения, взети от новия парламент - включително номинацията на Кобахидзе - са невалидни, тъй като той е одобрил собствените си пълномощия в нарушение на законовото изискване да изчака решението на съда по искането на Зурабишвили за анулиране на изборните резултати.

"Самопровъзгласилото се правителство на „Грузинска мечта“ прави всичко възможно, за да унищожи шансовете на Грузия да се присъедини към ЕС. Те знаят, че тяхното авторитарно управление е несъвместимо с членството в ЕС. Но грузинците принадлежат на Европа и затова днес сме тук, на улицата", заяви една от демонстрантките, 39-годишната учителка Лаура Кекелидзе.

In Tbilisi, the cops are chasing the protesters. They do not yet seem to be afraid of the crowd. The sounds of fireworks can be heard.



