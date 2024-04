Макрон предлага примирие в Украйна от юли до август заради Олимпийските игри

В интервю за BFMTV Макрон отбеляза, че вече работи по този въпрос и планира "да включи много партньори", както и да потърси помощ от китайския лидер Си Дзинпин, който ще посети Париж след няколко седмици.

"Ще направим тези игри, ще успеем и ще ги направим грандиозни", каза френският президент.

#WATCH : 🇫🇷French President Emmanuel Macron says he will seek a ceasefire in Ukraine, Israel, and Sudan for the duration of the Paris Olympics, which will take place from July 26 to August 11.

