Мащабна украинска атака в Ростовска област, дронове летят и над други руски райони (ВИДЕО)

Украйна е предприела мащабна атака с дронове срещу Русия. Руски канали съобщават за масирано нападение с безпилотни летателни апарати срещу Ростовска област. Системите за противовъздушна отбрана са били задействани, опитвайки се да свалят дронове в Батайск, Ростов на Дон и други райони като Гуково и Красни Сулин. В небето над областта са чути множество експлозии, съобщават телеграм канали.

Rostov region, Russian air defense is trying to knock down UAVs pic.twitter.com/pf8Ny7L1Fy