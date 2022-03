Мастити адвокати, бранили интересите на руските олигарси и компании, бягат от Русия

Компанията, която има приходи от над 3 000 000 000 долара годишно, беше уличена като правен помощник на държавната руска оръжейна компания "Ростек". Още преди войната в Украйна, "Ростек" беше обект на западни санкции заради тъмни сделки. "Пандора" показа как "Ростек" е използвала американските адвокати да продадат неин дял монголска мина за добив на мед на купувачи, занимаващи се с тъмни сделки. А шефът на руската оръжейна компания Сергей Чемизов е използвал офшорни компании, които се водят собственици на луксозна вила и яхта. Чемезов е стар приятел на руския президент Владимир Путин и е бил генерал в руската армия.

"Бейкър Макензи" обяви, че след 33 години работа в Русия, канторите ѝ в Москва и Санкт Петербург стават "независима правна кантора". "Бейкър Макензи" е първата голяма международна правна кантора, която е регистрирана и почва да работи на руска територия още по времето на СССР. В Русия тя има 260 служители, включително 130 адвокати. Изрично компанията осъди руската инвазия в Украйна, която "е в разрез с нашите ценности, ценностите на нашите клиенти", пише в официалното съобщение на "Бейкър Макензи".

One of the world's largest law firms, Baker McKenzie, is leaving #Russia after 33 years of operation. pic.twitter.com/ZYvReKkVCP