Ужасът на войната: Кадри как застрелват цивилен с вдигнати ръце (ВИДЕО, 18+)

Германската телевизия ZDF публикува кадри как човек с вдигнати във въздуха ръце в универсален жест "предавам се" бива застрелян. Телевизионният канал казва, че става въпрос за цивилен украински гражданин, застрелян от руски войници. Кадрите са от охранителен украински дрон и са от 7 март, от магистрала Е40, на няколко километра западно от украинската столица Киев. А ZDF верифицира видеото, като проверява заснети кадри през различни инструменти - дали наистина става въпрос за съответната географска област.

The #German TV channel ZDF published a video showing how #Russian soldiers shoot a civilian who raised his hands up. The man tried to evacuate from #Kyiv by car, but was shot dead. pic.twitter.com/BTPZvpU4sX