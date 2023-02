Мецола: Борбата с рака е битка, която Европа трябва да спечели (ВИДЕО)

Според нея Европа разполага с необходимото за допълнителни инвестиции в превенцията, откриването и лечението на рака.

"Нашето поколение може да победи рака. Ние ще спечелим тази битка", казва още Мецола.

The fight against cancer is a battle Europe must win.



Europe has what it takes to see further investment in cancer prevention, detection and treatment.



Ours can be the generation to beat cancer. We will win this fight.