Мерц към Зеленски: Германия и Украйна ще правят ракети "без ограничение" в обхвата (ВИДЕО)

Германия се съгласи да предостави нова военна помощ на Украйна в размер на 5 млрд. евро, се казва в изявление на Министерството на отбраната в Берлин от сряда, 28 май, цитирано от Bloomberg. В същия ден украинският президент Володимир Зеленски се срещна с канцлера Фридрих Мерц на германска земя, а министрите на отбраната Рустем Умеров и Борис Писториус подписаха намерение за финансиране на системи с далечен обсег на действие украинско производство.

Германското военно министерство заяви, че значителен брой от тези системи се очаква да бъдат произведени до края на 2025 г.

"Няма да има ограничения за оръжията с голям обсег, Украйна ще може да се защитава пълноценно, а също така да нанася удари по военни цели извън територията на Украйна. Това е началото на нова форма на военнопромишлено сътрудничество между нашите страни", заяви Мерц.

Думите му се отнасят до планираните германски инвестиции в украинската отбранителна индустрия, която сама да произведе тези оръжия. По-рано германският таблоид BILD писа, че страната обмисля значителна финансова подкрепа за ракетната програма на Украйна, като целта е тя да успее да разработи крилати ракети с обсег до 2500 километра: Украински ракети с обсег 2500 километра: Германия ще даде пари, твърди Bild.

"Става въпрос за тясно сътрудничество в производството на оръжия с голям обсег на действие. Ние искаме да дадем възможност за това производство. Също така искаме да има съвместно производство. Ние ще подкрепим това", отбеляза още канцлерът.

В същото време Мерц уточни, че новите споразумения няма да бъдат обявени публично, но Германия и Украйна ще засилят сътрудничеството и "ще гарантират, че украинската армия ще получи всичко, от което се нуждае".

"Днес направихме първата стъпка в правилната посока. Имам предвид производството на оръжия с далечен обсег между Украйна и Германия. Става дума за промишлени обеми. А това може да се случи както в Украйна, така и в Германия", подчерта Мерц.

Германският канцлер наскоро заяви, че вече няма ограничения за обхвата на използване на западни оръжия от Украйна "нито от британска, нито от френска, нито от наша страна, нито от американска". Това веднага предизвика дискусии, сочещи към това дали Киев най-сетне ще получи далекобойните германски ракети "Таурус" с обсег от 500 км. По-късно Мерц уточни, че е имал предвид взето по-рано решение, което предвиждаше отмяна на съответните ограничения.

"В този смисъл вчера в Берлин описах това, което се случва от няколко месеца", каза Мерц, след като вицеканцлерът му Ларс Клингбайл от социалдемократите го вкара в обяснителен режим. Клингбайл не потвърди подобно решение: Ракети "Таурус" най-сетне в Украйна? Мерц обяви новината, вицеканцлерът го опроверга.

Ракети "Таурус" за Киев все още не са обещани - Мерц дори отбегна умело такъв въпрос, но това не пречи на руските пропагандисти вече да заплашват Германия. Поредният пример са думи на Маргарита Симонян, която написа: "В московските офиси се обсъжда, че ако германските войски ударят Москва с германски оръжия (а зелена светлина за ракетите "Таурус" може да означава само това, тъй като Украйна не може нито да ги поддържа, нито да програмира траекториите им на полета), тогава нямаме друг избор, освен да ударим Берлин": Русия със заплаха към Мерц: "Искандер"-ите ще стигнат по-бързо до Берлин отколкото "Таурус"-ите до Москва.

