Ракети "Таурус" най-сетне в Украйна? Мерц обяви новината, вицеканцлерът го опроверга

Германия и нейните ключови съюзници отмениха ограниченията за обхвата на оръжията, изпращани на Украйна, което позволява на Киев да поразява цели в Русия без външни ограничения, заяви канцлерът Фридрих Мерц (ХДС/ХСС) в понеделник, 26 май. След това обаче той бе опроверган от вицеканцлера Ларс Клингбайл, който е от Социалдемократическата партия - именно тя, начело с Олаф Шолц, управляваше страната преди Мерц и отказваше да достави на украинската армия мощните ракети "Таурус" (Taurus) с обсег 500 км заради риск от ескалация с Русия.

Изявлението на канцлера би могло да разчисти пътя на Берлин най-накрая да достави оръжията, освен ако няма съпротива в Социалдемократическата партия, която управлява заедно с ХДС/ХСС.

Wir werden alles tun, was in unseren Kräften steht, um die Ukraine weiter zu unterstützen. Das bedeutet auch keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die wir liefern. Die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie militärische Stellungen in Russland angreift.