Мигранти напред: Вярва ли някой, че минават през Беларус без помощ от Лукашенко? (ВИДЕО)

Русия и Беларус използват мигранти като оръжие за създаване на напрежение в ЕС и в по-широк смисъл, на Стария континент - това е отдавна видимо и именно заради тази стратегия Финландия затвори границата си с Руската федерация, същото направи в голяма степен и Полша.

Пример точно от полско-беларуската граница показва колко прави в такива решения са европейските правителства.

Полската гранична служба публикува видео, на което се вижда как няколко десетки мигранти щурмуват затворения ГКПП "Беловеза" на границата с Беларус. Това става през уж зона, която трябва да е под пълен контрол на беларуските граничари.

На видеото се вижда как след като мигрантите прескачат оградата, по която има бодлива тел и за целта те използват стълби, група маскирани тичат и прибират стълбите. Предвид уж ограничения достъп, изглежда "разчистващите" са именно беларуски граничари или представители на беларуските спецслужби.

