Минимум 170: Украинските дронове пак подпалиха Русия, рафинерия и важен завод горят (ВИДЕО)

Нова серия с марка "атака с дронове" беляза тази нощ за Русия. Украйна организира отново операции с безпилотни летателни апарати и създаде сериозни проблеми за Руската федерация. Най-много те са в Рязанска област - множество видеокадри показаха, че бушуват пламъци. Не само там обаче украинските дронове нанесоха щети - в Брянск положението също не е розово.

Рязан

Според информацията дотук изглежда цел на атаката е поредната петролна рафинерия. Лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна, обобщи така в канала си в Телеграм: "Силно се чува в района на Рязан. И там има петролна база. И още - петролната рафинерия там е една от ключовите в руската петролна индустрия, която, макар и под санкции, все още работи. Тя играе важна роля в осигуряването на гориво както за гражданския, така и за военно-промишления комплекс на Русия. Произвежда гориво за военна техника, авиационен керосин, дизелово гориво и други видове петролни продукти, използвани в танкове, самолети, кораби и друга техника на руските въоръжени сили".

It seems like Ukrainian drones have carried out a very significant strike on the oil refinery in Ryazan. Huge columns of fire are observed. pic.twitter.com/z0WxUA6NYO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 23, 2025

Руският информационен опозиционен телеграм канал ASTRA обаче съобщава за пожар в Рязанската топлоелектрическа централа след атаката с дронове. И посочва, че Рязанската ТЕЦ се намира точно до местната петролна рафинерия:

Пожарите обаче са два - и Рязанската петролна рафинерия гори. "Няма я вече" - такива реплики има от снимащни случващото се. Прокремълският телеграм канал Mash казва, че са използвани познатите вече далекобойни украински дронове "Лютий" - а свързваният с ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ посочва, че са чути не по-малко от 12 взрива. Интересното е, че точно за тази рафинерия съдът в Русия нареди на "Яндекс" да засекрети информацията, която свободно предоставя в услугата си "карти": След дъжд - качулка: Руски съд пази петролна рафинерия от украински дронове

Губернаторът на Рязанска област Павел Малков признава в канала си в Телеграм, че "продължва ликвидирането на последствията от атаката", като обаче той не признава за успешен удар нито в петролната рафинерия, нито в ТЕЦ-а в Рязан. Единственото, което казва е, че има щети по жилищна сграда:

More from Ryazan, where several fires can be observed after Ukrainian UAVs arrived. pic.twitter.com/VlUD7zZJFE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 23, 2025

Брянск и Подмосковието

И в Брянск се оказа шумно - там атаката отново е насочена срещу завода за микроелектроника "Кремний ЕЛ". В официалния си канал в Телеграм местният губернатор Александър Богомаз отрече, че има щети и жертви - но малко по-късно пак писа, че се отразява нова атака - как точно е "отразена", има видеокадри. Mash добавя, че и при тази операция са ползвани дронове "Лютий", но също и "Бобър":

Explosions also in Bryansk, lots of drones are active according to Russian monitoring channels. pic.twitter.com/REzO1nVpM0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 23, 2025

More from Bryansk. At least two hits were recorded on the Kremniy EL plant. https://t.co/PHlT2eY1Bb pic.twitter.com/8SIRDY1xAP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 23, 2025

Саратовска област не прави изключение - и там имаше сирена за въздушна тревога, и там има видеокадри, показващи огън:

Отделно и Подмосковието беше атакувано - или поне основно там бяха сваляни дронове, но може би основната цел на атаката е била Москва. Според кмета на Москва Сергей Собянин системите за противовъздушна отбрана са отбили атаката, няма жертви. "Силите за противовъздушна отбрана в градския район Коломна и градския район Раменско отразиха атака на дронове, летящи към Москва. По предварителни данни на мястото, където са свалени безпилотните летателни апарати, няма щети и пострадали. На място работят специалисти от Спешна помощ", каза Собянин в канала си в Телеграм.

Още снощи руското военно министерство съобщи за 49 свалени дрона, 37 от които над Курска област, 7 над Брянска област, 4 над окупирания от руснаците Крим и 1 над Белгородска област. При това сводката касае реално ранната вечер - към 19:00 часа. Но тази сутрин бройката на дроновете от нощните украински операции се е утроила - и то тези, които Русия твърди, че е свалила, а предвид пламъците по места е явно, че немалко не са свалени. Руското военно министерство казва, че е свалило 121 дрона тази нощ - 37 над територията на Брянска област, 20 над територията на Рязанска област, 17 над територията на Курска област, 17 над територията на Саратовска област, 7 над територията на Ростовска област, 6 над територията на Московска област, 6 над територията на Белгородска област, 3 над територията на Воронежска област, 2 над територията на Тулска област, 2 над територията на Орловска област, 2 над територията на Липецкая област, 1 в Крим и 1 в Москва. Mash и колегите им от Shot обаче преброяват и 2 свалени дрона в Ленинградска област.

Заради случилото се са затворени един куп летища в Русия - московските "Внуково" и "Домодедово", както и тези в Казан, Нижнекамск, Пенза, Самара, Саратов и Уфа, съобщава Росавиация.

