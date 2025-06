Рейтингът на Зеленски падна с двуцифрен процент (ВИДЕО)

Общественото доверие в украинския президент Володимир Зеленски е спаднало с двуцифрен брой проценти от май насам, сочи проучване на Киевския международен социологически институт (KIIS), публикувано на 16 юни. Социолозите не могат да посочат конкретна причина за краткосрочния спад, но изтъкват фактори като нарастващия натиск за прекратяване на огъня и отслабването на вълната от народна подкрепа, наблюдавана по-рано тази година по време на напрегнатите отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Проучването установи, че 65% от украинците в момента имат доверие на президента си, а 30% не му вярват, което води до баланс на доверието от +35% - най-ниското ниво, регистрирано от март насам.

Като цяло спадът от май месец в рейтинга на Зеленски е с 11 процентни пункта. Той все още остава над най-ниското ниво от февруари 2025 г. - тогава бяха отчетени 57% доверие в украинския лидер.

В началото на май одобрението на Зеленски за кратко бе скочило до 74% след подписването на споразумението за редкоземните метали със САЩ, възприемано като дипломатическа и икономическа победа. Това повишение се оказа краткотрайно: Има сделка: САЩ и Украйна подписаха споразумението за ключовите минерали (ВИДЕО).

По-рано през годината Тръмп цитира измислени цифри за уж ниския рейтинг на Зеленски, като говореше за абсурдните четири процента подкрепа. Така републиканецът още тогава показа, че е повлиян от руските опорки за нуждата от "легитимен" президент на Украйна и за нови избори в страната, в която има военно положение заради агресията на Кремъл. Москва не признава Зеленски за законен държавен глава и цитира липсата на президентски вот - в опит да осъществи целта си за смяната му с приятелски настроен към Русия лидер.

Проучването сега показва силно регионално разделение. Най-високо е доверието към Зеленски в Западна Украйна - 73%, докато в южната и източната част на страната, които са по-често обект на руски удари и фронтът е най-близо до тях, само 61% изразяват доверие в президента.

Данните показват и рязък контраст в отношението към териториалните отстъпки. Сред тези, които имат доверие на Зеленски, 55% са категорично против всеки подобен компромис. Сред тези, които му нямат доверие, 46% са склонни да отстъпят територия на Русия, докато само 43% са категорично против отстъпки.

Проучването, цитирано от Kyiv Independent, е проведено между 15 май и 3 юни с помощта на случайна извадка от 1011 пълнолетни жители на цяла Украйна, с изключение на окупираните територии. Респондентите са били интервюирани по телефона.

Украинският президент и първата дама Олена Зеленска пристигнаха на официално посещение в Австрия за първи път след пълномащабната руска инвазия. Двамата са се срещнали на 16 юни с президента на страната Александър Ван дер Белен и първата дама Дорис Шмидауер.

