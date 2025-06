Украински войник, освободен от руски плен, ще се подложи на хирургическа операция за премахване на ужасяващ белег – изгорен надпис "Слава на Русия", издълбан в корема му от руските му мъчители. По данни на украински медии, извършителят на този акт не е случаен човек, а руски лекар – хирург с медицинско образование, човек, който някога е положил Хипократовата клетва. Но вместо да лекува, той се е превърнал в инструмент на изтезание – "подъл, низък звяр, достоен наследник на д-р Менгеле", както го наричат очевидци.

След завръщането на войника в Украйна, дерматологът д-р Олександър Туркевич започва специална програма за заличаване на белезите. Тя включва последователно третиране на увредената кожа, с цел да се премахне не само физическият отпечатък, но и символиката на насилието, вписана в нея. Още: След като Тръмп спря финансирането: Прекратява работа агенцията, разследваща руските престъпления в Украйна

"Това е началната точка по пътя ни към кожа, свободна от тези отвратителни думи! И ще вървим по този път заедно. Четете, коментирайте и споделяйте – светът трябва да знае!", призова Туркевич в публикация в социалните мрежи.

Случаят предизвиква нова вълна от възмущение в международната общност, като напомня за системното изтезание на украински военнопленници и пълното погазване на медицинската етика от страна на руските сили.

A Ukrainian soldier will undergo surgery to remove the "Glory to Russia" inscription that was burned into his abdomen by Russian captors.



The perpetrator was reportedly a Russian surgeon — a man with a medical degree, someone who once took the Hippocratic Oath… In reality, a… pic.twitter.com/J0pHLVnphj