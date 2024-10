Младият Путин: Не искаме да превземаме Крим - пълна глупост е (ВИДЕО)

Безспорно дотук през XXI век издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин е човекът, който съперничи на Хитлер през XX век.

Путин подпали най-кървавата война в Европа след Втората световна война, като военните действия започнаха с руското нахлуване и анексиране на Крим през 2014 година. Но младият КГБ агент - във времената, когато се превърна в наследник на Борис Елцин и "спасител с твърда ръка", говори съвсем друго за Крим. Архивите припомнят историята - че според Путин ако Русия тръгне да си връща Крим, ще е тотална глупост и че "ако превземе едно, ще загуби друго". С други думи - лъжите излизат с поразителна лекота от устата му, защото действията му в крайна сметка изтриват думите му без остатък: Турция се обяви "за" връщането на територии на Украйна, включително Крим

A very young Putin tells that it's absolute nonsense that Russia wants Crimea. pic.twitter.com/JjaVDfYtsx

Vladimir Putin...Flawless lie. Always, everywhere, in everything...If you want to continue living in a bloody madness with unpredictable consequences — keep believing him. pic.twitter.com/WXR0sRw3Py