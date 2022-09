Мобилизация в Русия: Литва постави войските си в повишена бойна готовност

Той отбелязва още, че решението за привеждане на силите за бързо реагиране в повишена готовност е взето въз основа на това, че мобилизацията ще бъде извършена и на територията на Калининградска област, граничеща с Литва.

„Литовските сили за бързо реагиране са приведени в повишена готовност, за да предотвратят всякакви провокации от страна на Русия“, пише Анусаускас.

Освен това министърът посочва, че в отговор на обявената от руския президент Владимир Путин мобилизация ще бъдат увеличени доставките на военна техника за Украйна за противодействие на руската агресия. В същото време Анусаускас изрази мнение, че решението на Кремъл за мобилизация е закъсняло, тъй като Руската федерация изпитва недостиг на офицери и на военнослужещи на по-ниско ниво на подготовка наред със затрудненията си с осигуряването им на въоръжение.

„Това рисковано решение може да доведе до политически хаос“, каза литовският министър на отбраната.

