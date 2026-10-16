Думите от заглавието са на украинския президент Володимир Зеленски - и те бяха казани като част от реплика по адрес на американския президент Доналд Тръмп. Защо по негов адрес - защото в безсилието си Тръмп заяви пред Newsmax, че било много по-трудно да се "разправяш" със Зеленски - ОЩЕ: Нали казахте на Зеленски да спре с руските рафинерии: Тръмп сви перките в тв интервю (ВИДЕО)

"Можете ли да си представите – вчера в Украйна летяха 1000 (далекобойни) дрона. 1000! Обаче американската страна казва, че е трудно да се говори със Зеленски. По-малко трудно е да се оправяш с Путин", заяви Зеленски. Той подчерта, че за момента Украйна получава сателитни данни за изстрелване на руски балистични ракети само от САЩ и няма разговори това да се промени и замени с информация от европейски сателити. Той каза и, че войната ще струва 155 милиарда евро догодина, а Украйна се нуждае от поне 70 милиарда евро повече от Европа за отбрана и нарече това реалистично искане. Украинският президент посочи, че дроновете са основното украинско оръжие - и ако има достатъчно пари, ще може в 2-3 пъти да се увеличи производството на безпилотни системи в Украйна и натискът върху Русия, за да се стигне до мир - ОЩЕ: WSJ: Зеленски е готов за сделка - спира да цели руските рафинерии за 100 дни в замяна на нещо много ценно

Zelensky says it's actually easier to deal with Trump than Putin, pushing back on Trump's claim that negotiating with him is harder, and insists he only represents Ukraine's interests. He says Ukraine gets intelligence from dozens of partners, but data on ballistic missile launches comes only from the US, and there's currently no talk of replacing Starlink with European alternatives. He says European allies have voiced only support for Kyiv regarding the US-Russia diesel deal. He questions Putin's claim of wanting Donbas, noting the full-scale invasion started with an attempt to seize Kyiv, not the east, adding "he wants to destroy us." He notes Russia launched a thousand drones at Ukraine yesterday, yet the US side says he's harder to negotiate with than Putin. He says Putin will only listen to America if the US truly increases pressure and makes clear he must choose between peace or losing war funding, adding the diesel deal will never offset Hormuz Strait disruptions but will put more money directly in Putin's pocket for the war. He says many Americans still have good hearts wanting evil to lose and Ukraine to stand, the same hearts that fought on D-Day and won the Cold War, and believes the American people will have the final say. He says the war will cost €155 billion next year, and Ukraine needs at least €70 billion more from Europe for defense and resilience, calling it a realistic ask. He says drones are stopping most Russian assaults, cutting Russian supply routes, and weakening Russia's economy, and Ukraine could double or triple drone production if it had the funding. — WarTranslated (@wartranslated) October 16, 2026

Zelensky says Ukraine’s war effort will cost €155 billion next year and asked European partners for at least €70 billion more for defense, weapons and resilience. Ukraine could double or triple production of some drone types, he said, but currently lacks the funding needed to scale up. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 16, 2026

Но още по-невероятно беше "изпълнението му" при въпрос дали смята, че е жертвен агнец за проблемите, които Тръмп сам си е докарал точно преди изборите за Конгреса. Украинският президент пак настоя за ракети-прехващачи, за да защити украинските енергийни обекти - не много, поне за периода на "енергийното примирие" - Още: Въпрос за Тръмп усмихна Зеленски: Инцидентите в България показват големите рискове за Европа от войната в Украйна (ВИДЕО)

A journalist asked Zelensky: “Don’t you think Trump has made you a scapegoat for his own problems?” The Ukrainian president smiled knowingly and replied: “That is my answer.” The room erupted in laughter and applause. — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2026

А междувременно дори фанатичната привърженичка на Тръмп - Лаура Лумър - пак му заби нож в гърба по темата с Украйна. "В крайна сметка дори няма значение дали Зеленски е президент на Украйна или не. Целта на Путин е да завладее Украйна. След това ще завладее Полша, Латвия, Литва и ще си проправи път през цяла Европа. Хората твърде много се вманиачават в личности. Утре може да има избори в Украйна и Путин пак ще намери причина да воюва.

Русия НАХЛУ Украйна. Не обратното. Отстраняването на Зеленски от поста няма да спре руския империализъм. Не става въпрос за Зеленски. Става въпрос за Путин. Винаги е било за Путин".

At the end of the day, it doesn’t even matter if Zelenskyy is President of Ukraine or not. @ZelenskyyUa Putin’s goal is to take Ukraine. Then he will take Poland, Latvia, Lithuania, and he will make his way through all of Europe. People obsess over personalities too much. You could have an election in Ukraine tomorrow and Putin would still find a reason to be at war. Russia INVADED Ukraine. Not the other way around. Zelenskyy’s removal from office won’t stop Russian imperialism. It’s not about Zelenskyy. It’s about Putin. It’s always been about Putin. — Laura Loomer (@LauraLoomer) October 16, 2026