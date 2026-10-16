Войната в Иран:

По-малко трудно е да се оправяш с Путин

16 октомври 2026, 17:30 часа 1027 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
По-малко трудно е да се оправяш с Путин

Думите от заглавието са на украинския президент Володимир Зеленски - и те бяха казани като част от реплика по адрес на американския президент Доналд Тръмп. Защо по негов адрес - защото в безсилието си Тръмп заяви пред Newsmax, че било много по-трудно да се "разправяш" със Зеленски - ОЩЕ: Нали казахте на Зеленски да спре с руските рафинерии: Тръмп сви перките в тв интервю (ВИДЕО)

"Можете ли да си представите – вчера в Украйна летяха 1000 (далекобойни) дрона. 1000! Обаче американската страна казва, че е трудно да се говори със Зеленски. По-малко трудно е да се оправяш с Путин", заяви Зеленски. Той подчерта, че за момента Украйна получава сателитни данни за изстрелване на руски балистични ракети само от САЩ и няма разговори това да се промени и замени с информация от европейски сателити. Той каза и, че войната ще струва 155 милиарда евро догодина, а Украйна се нуждае от поне 70 милиарда евро повече от Европа за отбрана и нарече това реалистично искане. Украинският президент посочи, че дроновете са основното украинско оръжие - и ако има достатъчно пари, ще може в 2-3 пъти да се увеличи производството на безпилотни системи в Украйна и натискът върху Русия, за да се стигне до мир - ОЩЕ: WSJ: Зеленски е готов за сделка - спира да цели руските рафинерии за 100 дни в замяна на нещо много ценно

Но още по-невероятно беше "изпълнението му" при въпрос дали смята, че е жертвен агнец за проблемите, които Тръмп сам си е докарал точно преди изборите за Конгреса. Украинският президент пак настоя за ракети-прехващачи, за да защити украинските енергийни обекти - не много, поне за периода на "енергийното примирие" - Още: Въпрос за Тръмп усмихна Зеленски: Инцидентите в България показват големите рискове за Европа от войната в Украйна (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

А междувременно дори фанатичната привърженичка на Тръмп - Лаура Лумър - пак му заби нож в гърба по темата с Украйна. "В крайна сметка дори няма значение дали Зеленски е президент на Украйна или не. Целта на Путин е да завладее Украйна. След това ще завладее Полша, Латвия, Литва и ще си проправи път през цяла Европа. Хората твърде много се вманиачават в личности. Утре може да има избори в Украйна и Путин пак ще намери причина да воюва.

Русия НАХЛУ Украйна. Не обратното. Отстраняването на Зеленски от поста няма да спре руския империализъм. Не става въпрос за Зеленски. Става въпрос за Путин. Винаги е било за Путин".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Путин Владимир Путин цитати избори САЩ Володимир Зеленски война Украйна усмивка Зеленски цена война Украйна
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес