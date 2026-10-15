Мерц поля предварително със студена вода Тръмп: Замразените руски активи в Европа остават под наш контрол

Руски активи на стойност милиарди евро, замразени в Европа след наредената от руския диктатор Владимир Путин руска пълномащабна инвазия в Украйна, трябва да останат под контрола на ЕС. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц, след информация, че Съединените щати може да поискат надзор над някои от тях - с цел да ги предложат на Русия като отстъпка, за да преговаря най-после Путин за мир в Украйна.

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"Това са активи, които са замразени в Европа и трябва да останат замразени в Европа. Това е наша работа и ние решаваме за това", каза Мерц в Брюксел преди срещата на върха на ЕС, цитиран от "Ройтерс".

Financial Times съобщи вчера, че от американска страна имало предложение част от замразените руски активи в Европа да минат под американски контрол и така да се даде знак на Путин за добра воля, с надеждата и той да отстъпи. Европейски представители веднага реагирали негативно.

По-рано тази седмица полският външен министър Радослав Сикорски, по време на Варшавския форум за сигурност, също коментира темата. Той каза следното: "Има слухове, че някои хора очакват тези активи да бъдат върнати обратно в Русия. Не мисля, че говоря само за себе си, като казвам: Само през труповете ни" - ОЩЕ: Както казват в Киев тези дни, най-трудният ден в тридневна специална военна операция идва на петата година

Polish Foreign Minister Sikorski: There are also some rumors that some people are expecting these assets to be released back to Russia. I don't think I'm speaking just for myself in saying: Over our dead bodies. https://t.co/Yyri9nQdLo — Clash Report (@clashreport) October 13, 2026