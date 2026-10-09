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"Най-наглият пенсионер на Германия": Шрьодер отпразнува рождения ден на Путин и вбеси Берлин

09 октомври 2026, 12:12 часа 1105 прочитания 0 коментара
Снимка: Telegram/Kremlin. News
"Най-наглият пенсионер на Германия": Шрьодер отпразнува рождения ден на Путин и вбеси Берлин

82-годишният бивш канцлер на Германия Герхард Шрьодер е посетил Москва в деня на рождения ден на Владимир Путин и е бил поканен да отпразнува повода в Кремъл. Новината предизвика буря от негативни реакции в Берлин. Шрьодер е бил в руската столица в качеството си на нов член на надзорния съвет на Hyperglobus — руското дъщерно дружество на германската верига хипермаркети Globus (назначение, което бе разкритикувано в Германия още в началото на септември). Според пресслужбата на Кремъл Владимир Путин е научил от медиите, че неговият "стар приятел" се намира в Москва, и лично го е поканил в резиденцията си за 74-ия си рожден ден. Публикувани бяха снимки, на които двамата се ръкуват пред камината на Путин. Припомняме, че в същия ден, за да се отчетат пред диктатора руските войски извършиха едни от най-кървавите си атаки срещу цивилни в Украйна: Кръв за рожденика: Огромен брой убити цивилни поднесоха днес руските войници на Путин

Пътуването на Шрьодер до Москва предизвика остри реакции от германските политици. "Най-наглият пенсионер на Германия" - така го нарече евродепутатът от Свободната демократична партия Мария-Агнес Щрак-Цимерман заради пълната липса на морал. Позор за Германия и пряко предателство към Европа - така окачестви пътуването му Катрин Гьоринг-Екард от Зелената партия.

Шрьодер преди това отказа да се яви пред парламентарна разследваща комисия, оправдавайки се с влошено здравословно състояние, но това съвсем не му е попречило да пътува до Москва по работа и да празнува с Путин - това заяви Денис Радтке, ръководител на социалното крило на Християндемократическата партия.

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Снимка: Telegram/Kremlin. News

Припомняме, че Шрьодер поддържа близки лични и бизнес отношения с Путин от много години и дори кървавата война на диктатора в Украйна не го накара да се откаже от тях.

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Германия Владимир Путин Герхард Шрьодер
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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