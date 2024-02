Молдова с първа реакция, след като Приднестровието поиска "помощ" от Путин

Още: Война в Молдова? Приднестровието помоли Путин за "помощ" и "защита" (ВИДЕО)

На 28 февруари самопровъзгласилите се за законодатели от "Приднестровската молдовска република" проведоха конгрес в Тираспол за първи път от 2006 г. насам. Очакваше се, че те ще помолят Руската федерация да анексира региона, който не е признат от международната общност за отделна държава, а за част от Молдова. Там обаче има руско военно присъствие още от разпадането на СССР.

В крайна сметка "депутатите" от Приднестровието приеха резолюция, с която призоваха Русия да им окаже "помощ" и да предприеме "мерки за защита" на региона от Молдова. Самопровъзгласилата се власт в Тираспол обяви, че Кишинев започнал "икономическа война". Става въпрос за промяната в Митническия кодекс на молдовската страна, наложена по пътя към евроинтеграцията, с която се въвеждат нови мита за внос и износ от Приднестровието.

Според Министерството на външните работи в Кишинев "това определено е елемент от хибридната война. Подобни изявления са били, са и вероятно ще бъдат изявления, които ще допринесат за нарастване на тревожността в Молдова", предава беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

