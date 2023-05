Мощен взрив в Бердянск, свален дрон над Ростов (ВИДЕО)

За атаката потвърдиха и руски източници. "Бердянск е обстрелван от киевския режим. Експлозии са прозвучали в покрайнините на града. На място работят аварийни и оперативни служби. Обстоятелствата се установяват", съобщава ТАСС, като се позовава на представител на местните служби.

Следете развитието на войната в Украйна тук

Същевременно стана ясно, че има свален дрон в Ростовска област. Според информация на Nexta, безпилотната машина се е взривила над военното летище в града.

It is reported that a drone was shot down near the military airfield in the #Rostov region. pic.twitter.com/qeIVkhGiGI