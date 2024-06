Мощни взривове в Керч: Какво се случва с Кримския мост? (ВИДЕО и СНИМКИ)

Още: Дим и огън: "Сбогом" на 8 руски ПВО системи и комуникационен център в Крим (ВИДЕО)

Според „Кримски вятър“ около 20:35 ч. местно време от летище „Белбек“ са излетели бомбардировачи. Двадесетина минути по-късно каналът съобщи за силни експлозии в Керч, в най-източната част на Крим. Там е Кримският мост, който свързва полуострова с континенталната част на Руската федерация.

Russian propagandists: Vehicle traffic on the Crimean bridge is temporarily suspended



It is not yet clear what the reason for the suspension might be. pic.twitter.com/ZoUClxUngE