Дим и огън: "Сбогом" на 8 руски ПВО системи и комуникационен център в Крим (ВИДЕО)

СБУ пуснаха специално видео и добавиха: "Можете да оцените уменията на нашите войници".

The SBU special forces destroyed eight Russian air defense systems using "RAM" strike drones, including four TOR-M2 SAMs, three Pantsyr-S1, and one BUK air defense system. pic.twitter.com/NLrwDkGZM7

▪️ четири зенитни ракетни системи TOR-M2

▪️ три зенитни ракетни системи "Панцир-С1"

▪️ един зенитно-ракетен комплекс "Бук"

В съобщението не се уточнява къде и кога са били поразени ПВО системите, но кадрите показват точността на безпилотните машини.

Междувременно се появиха видеокадри от удара по Центъра за далечни космически комуникации на окупирания полуостров Крим от 24 юни: Кошмарът ATACMS за Крим: Уникален комуникационен център е изпепелен (ВИДЕО).

Според украинското Министерство на отбраната са били използвани ракети ATACMS.

Ukraine struck the Center for Long-Range Space Communications in Crimea on June 24



The strike, carried out by ATACMS missiles, resulted in the destruction of the Russian Space Surveillance and Communication Center located on the peninsula, according to the Ukrainian Defence… pic.twitter.com/LalDMuKlKk