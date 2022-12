Мощни взривове във военновъздушна база в окупирания от руснаците Бердянск

Последвали са 15 по-малки експлозии, които са довели до голям пожар, според Халицина. Към мястото на инцидента пътуват линейки и екипи на спасителните служби. Все още няма информация за загинали, пострадали и щети.

❗️Three powerful explosions occurred at the air base in occupied Berdyansk, followed by 15 more smaller explosions, - Chairman of the City Military Administration of #Berdyansk Victoria Galitsina.