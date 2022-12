Страх лозе пази: Руснаците изглежда скриха оцелелите след удара на 5 декември стратегически бомбардировачи (ВИДЕО)

Припомняме, че на 5 декември това летище както и военното летище в Енгелс бяха ударени с дронове. Нанесени бяха поражения на 2-3 стратегически бомбардировача, като засега неофициално се счита, че ударът е направен с модифицирани стари съветски дронове. Затова вероятно руснаците са преместили оцелелите бомбардировачи на други места.

Британското разузнаване: Русия ще накаже офицерите, допуснали провала в защитата на двете военни летища

The planes based at the Ryazan airfield of Dyagilevo have disappeared - they have been redeployed to other locations. Mark Krutov, a Radio Liberty journalist, published a video made up of satellite images taken before and after the attack. pic.twitter.com/F1rBNcSOtf