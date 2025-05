Москва я чака "Парад на загубата": Украйна подпали летища с руски самолети и ракети (ВИДЕО)

Украински атаки с дронове, изглежда, са подпалили ключови руски военни обекти при масирана въздушна кампания през изминалата нощ - 6 срещу 7 май. Вече започват да излизат по-достоверни данни чрез геолокализация и е ясно, че авиобазата в Кубинка край Москва гори. Това съобщава мониторинговата група "Кримски вятър", като се позовава на сателитни снимки. Очевидци пък публикуваха видеозаписи на нападение с безпилотни самолети. Така наречените Z-канали на руските пропагандисти също потвърдиха.

Още: Дронове и пак дронове срещу Москва: За 24 часа вече 3 пъти. Балистични ракети удариха Киев (ВИДЕО)

Според ръководителя на украинския Център за борба с дезинформацията Андрий Коваленко базата в Кубинка е на известните екипи по висш пилотаж "Руски витязи" и "Стрижи", където са разположени изтребители МиГ-29 и Су-27.

Руският Telegram канал Flightbomber също признава нападението над Кубинка, като подчертава, че атаката е "нанесла удари по местата на разполагане на персонала и техниката, участващи в подготовката на парада“. Става въпрос за Парада на победата в Москва на 9 май, когато руският диктатор Владимир Путин и режимът му ще отбележат 80-ата годишнина от победата над Нацистка Германия, дело всъщност на всички западни съюзници. Само че стопанинът на Кремъл използва тържествата за оправдаване на агресията на Русия срещу Украйна. Дори обяви 3-дневно примирие за парада от страх да няма украинска атака: Путин осъди "опитите за преразглеждане на Втората световна война".

Според Fighterbomber обаче нападението срещу авиобазата край Москва уж нямало да засегне въздушната част на събитието.

Според Коваленко дронове са били насочени и към летище "Шайковка" в Калужка област на Русия, където са базирани бомбардировачи Ту-22М3 и се съхраняват ракети с голям обсег, включително Х-22. Тези оръжия редовно се използват за нанасяне на удари по Украйна.

"Кримски вятър" геолокализира пожар там, както и на летището в Кубинка, благодарение на сателитите на NASA, отчитащи топлинни петна по земната повърхност. Огънят в "Шайковка" е на територията на складовете за горива и смазочни материали.

Още: Украйна отново прати дронове в Москва, Русия пак удари Суми с ракети (ВИДЕО)

Заводът за оптични кабели в Саранск, столицата на Република Мордовия (съставна част от Руската федерация), пламна също след атака с дронове. Той беше нападнат и в началото на април. АО „Оптични влакнести системи“ е първият и единствен завод за оптични влакна в Русия. Съветникът на министъра на вътрешните работи на Украйна Антон Геращенко по-рано отбеляза, че той произвежда оптични кабели, използвани за управление на безпилотни самолети, използвани във войната срещу Украйна.

Overnight, Ukrainian attack drones successfully penetrated over 750km of Russian airspace to strike Russia's largest fiber optic cable producer.



The facility, currently ablaze, is a key link for Russian drone production. pic.twitter.com/Btj9oBGuJE