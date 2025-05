Дронове и пак дронове срещу Москва: За 24 часа вече 3 пъти. Балистични ракети удариха Киев (ВИДЕО)

Само за 24 часа руската столица Москва преживя общо 3 атаки с дронове - поредната се разви тази нощ. Интересното е, че след първата, през малките часове на 6 май, безпилотните апарати бяха повече - 19 бяха свалени според руското военно министерство. Но след това нещата заприличаха на "китайско мъчение" - капка по капка, защото беше обявявана тревога, затваряни летищата в руската столица и не само - в Новоросийск и Сочи също беше въведен план "Килим" (Ковер).

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи на два пъти след полунощ - в 1:30 часа и 5 минути преди 4:00 сутринта българско време, за свалени дронове. Градоначалникът преброи общо 9 свалени дрона, а малко преди 23:00 часа на 6 май съобщи за 3 свалени дрона, след като преди това беше изброил още 3 свалени дрона, а руското военно министерство - само 2 за по-ранната вечер. Прокремълският телеграм канал Shot изброи 17 свалени дрона - а след като малко след 4:00 часа сутринта ограниченията за летищата "Внуково" и "Шереметиево" в Москва бяха вдигнати, час по-късно работата им пак беше спряна: Украйна отново прати дронове в Москва, Русия пак удари Суми с ракети (ВИДЕО)

Това обаче не беше всичко - малко преди 22:00 часа на 6 май руското военно министерство съобщи за 57 свалени дрона над руска територия. 31 са свалени над Брянска област, 14 - над Курска, по 2 - над Калужка и Рязанска област, 1 - над Крим. Именно през Калуга е основният маршрут на украинските безпилотни летателни апарати към Москва - дронове бяха заснети да летят на Раменско.

Още: Удар с ракета право в кооперация: Руската ПВО пази Москва от украински дронове (ВИДЕО и СНИМКИ)

И още - специално за Крим руски военнопропагандни канали в Телеграм съобищха, че е имало обстрел и с украински ракети "Нептун" - общо 5. 4 били свалени, а 1 е изгубена от радарите. Затворен беше и Кримският (Керченският) мост. И на този фон Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) публикува поредно видео, показващо как в Крим е обезвредена руска ПВО система "Панцир", радар "Каста" и руски команден пост:

Occupied Crimea: Yet another blow to Russian air defenses—GUR’s “PRYMARY” unit strikes again, taking out a Pantsir system, a Kasta-2E2 radar, and its command post.



This elite team has been on a hot streak in recent weeks, eliminating high-value Russian assets like clockwork. pic.twitter.com/veDuKzmgfI