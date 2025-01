Мотори вместо танкове и БТР-и: Руската армия пести, фронтът "яде" руските войници като луд (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Руската армия не се справя толкова добре. Видяхте, че на помощ им дойдоха 12 000 севернокорейци – 4000 от тях вече са убити и ранени. Само в Курска област Русия е загубила 30 000 – 35 000 войници (убити и ранени), това всяка разузнавателна агенция в света ще ви го каже. Сега си представете да жертвате 30 000 души, само за да ни поставите под напрежение за 5 месеца – без резултат, с огромни загуби. Да, и ние имаме загуби – затова трябва да тренираме нови хора и да попълваме липси". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за няколко полски медии.

Zelensky made a statement about the situation on the front line.



According to the President, the most challenging situation is in the east due to the high concentration of Russian troops and equipment. While Ukraine has fewer forces in the area, the enemy is suffering… pic.twitter.com/TDgDEayoas — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 16, 2025

По оценка на ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната – при темпото на загуби, които се съобщават публично, севернокорейският контингент на разположение на руския диктатор Владимир Путин буквално "ще привърши" към средата на април, 2025 година. А Святослав Голиков, известен сред руските военни блогъри като инструктор на отряди за заместителя на ЧВК Вагнер в руската армия "Щурм Z", коментира, че руската армия страда от хроничен недостиг на пехота. Всичко почна от 2022 година и забавянето с мобилизацията тогава, проведе се частична, за да се спре рухването на руската армия в Луганска област след украинската контраофанзива от Харковска област, обяснява Голиков. Тогава, при Изюм загубите в състава на руските пехотни части на места достигнаха 70-90% - още през лятото на 2022 година, казва Голиков. И продължава: "Първата вълна на мобилизация беше достатъчна само за стабилизиране на фронта. През 2023 година общата численост на руския контингент беше увеличена до ниво, което позволи фронтът да не се срине през лятото и да се вземе инициативата през есента, но в последното време не се наблюдава значително увеличение на броя на войниците, фронтът поглъща идващите подкрепления като луд". Голиков изтъква, че причини за това са слабото командване и липсата на грижа за личния състав, недостатъчното оборудване, недостатъчно добрата подготовка на войниците.

Украинският държавен глава изрази голямо задоволство от военната кампания с далекобойни удари с дронове и ракети на руска територия. Ударихме руски оръжейни складове, военна техника, командни центрове, подчерта Зеленски и добави: "Това дава резултат". По думите му, заради далекобойните удари руснаците губят логистика, губят и пари. "Ако не бяха тези удари, не знам какво щеше да е сега", каза той и уточни, че Украйна е наясно къде е всеки важен обект в Русия, кой завод какво произвежда, кой команден център къде е разположен. "За да ги унищожим, имаме нужда от далекобойни оръжия. Нямаме такова количество – а Русия се подготвяше (за войната) години наред", коментира украинският президент.

Zelensky: Long-range strikes have delivered results – Russian weapons depots, equipment, and command centers were destroyed.



"Just as we hit their power plants after their strikes on our energy, they’ve lost a lot of money, logistics, etc. Without long-range strikes, I don't… pic.twitter.com/G9FxPQcr9r — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 16, 2025

Същевременно говорителят на украинската гранична служба Андрий Демченко заяви, че спрямо юли опитите на украинци да бягат и минават нелегално западните граници на страната – с Румъния, Молдова, Унгария, Словакия, Полша, са намалели с 40%. Десетки случаи има при Румъния и Молдова, по-малко са на другите места, каза Демченко. Всекидневно през украинските граници преминават 70 000 – 75 000 души – не нелегално, общо.

Border violations are decreasing, down 40% since July, – Demchenko, spokesperson for Ukraine's Border Guard.



'Dozens of violators are caught daily, mostly near the borders with Romania & Moldova. Fewer attempts near Hungary, Slovakia, and Poland.' pic.twitter.com/lDEzvUtScS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 16, 2025

Преговори за мир – кога?

На фона на засилващи се изказвания от новия президент на САЩ Доналд Тръмп и антуража му, че скоро ще има среща между него и руския диктатор Владимир Путин, съветникът на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца Путин - Юрий Ушаков, коментира пред кремълското пропагандно оръжие Павел Зарубин: "Нямам впечатление някой в Кремъл да седи до телефона и да чака обаждане от Тръмп. Чакаме той и екипът му да встъпяват в длъжност и ще видим. Още не сме установили контакт". По думите на Ушаков, първата стъпка следва да е на Тръмп, защото той е нов президент. "Не стоим просто така, спокойни сме – знаем, че скоро ще дойдат сигнали от Вашингтон. Първо трябва да има (базово) съгласие по най-големите въпроси", заяви Ушаков.

There are currently no contacts between Putin's team and Trump's team regarding a potential meeting, says Putin's assistant Ushakov. "We calmly wait for Trump’s team to take their positions and for signals to come," he added. pic.twitter.com/zZnZTgMpbJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 16, 2025

Междувременно руският бизнес ежедневник "Комерсант" публикува материал, според който Русия мисли дали да почне да купува газ на европейския пазар, за да снабдява Приднестровието, след като му спря руския газ. Става въпрос за 2-3 млн. кубични метра дневно и до април това би значело сметка от около 164 млн. долара за Кремъл.

Още: Зеленски към Фицо заради "мир с Путин": Защо не простихте, а арестувахте човека, който ви простреля? (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

At Russia's Sheremetyevo Airport, a Hero of the "Special Military Operation" randomly attacked an airline employee without any apparent provocation, breaking their nose and causing a traumatic brain injury. He explained his actions to the police as being due to PTSD. pic.twitter.com/QH1CpaYlVJ — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 17, 2025

Известно увеличение на интензивността на боевете в Украйна на дневна база, но не шокиращо – за 16 януари там са се случили 141 бойни сблъсъка или 16 повече спрямо 15 януари съгласно официалните украински данни. Има намаление в броя на използваните от руснаците авиобомби – 60 за деня, с 11 по-малко на дневна база. 12 от бомбите са хвърлени в Курска област, т.е. на руска територия. Запазва се нивото на руския артилерийски обстрел, 5000 снаряда за деня, изстреляни от руската армия. Руснаците са използвали и 2670 FPV дрона-камикадзе, съобщава в сутрешната си сводка украинският генщаб.

Без изненади, най-горещото направление е Покровското – 53 спрени руски пехотни атаки там. Още 11 е имало в Новопавловското направление, като украинският генщаб сочи като точки на боеве Велика Новоселка, Времеевка и Константинопол т.е. съсредоточаване на руските сили и продължаващи опити Велика Новоселка да бъде обкръжена. Руски източници (например "Два майора") твърдят, че руската армия е в южните покрайнини на Времеевка, а ISW посочва на база геолокализирани видеокадри с жесток украински обстрел по руски войници на улиците "Широка" и "Герой" в библиографията на дневния си анализ, че това е така. В Курска област украинската армия е отблъснала 20 руски пехотни атаки, в Торецкото направление – 14, в Лиманското – 13. Няма нито една руска пехотна атака в Харковска област, откъм Белгородска, където от 10 май, 2024 година руската армия тръгна да прави "санитарна зона" и не можа да направи нищо повече от влизане навътре в украинска територия на до 10 километра и в широчина – до 20 километра.

В съзвучие с оценки от руски военнопропагандни телеграм канали, украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, пише, че руснаците вече нямат достатъчно бронирана техника за щурмове, доста често нямат дори за подсигуряване на пехотни атаки. Страхуват се от нашите FPV дронове, добавя каналът. Още преди няколко месеца започнаха да се появяват украински и западни оценки, че що се отнася до танковете и бронираната техника, при сегашният темп на загуби Русия ще почне да изпитва сериозни затруднения през есента на 2025 година. Пример от Северското направление, където в средата на седмицата имаше един ден с увеличение на руските атаки – (ВИДЕО, 18+) руснаците масово ползват мотоциклети за атака, резултатът е плачевен. "Никога няма да престане да ме учудва колко голям идиот трябва да си, за да поставяш такива задачи (щурмове) на войниците си с такава техника, но си още по-голям идиот да изпълняваш такива задачи, при които смъртта ти е сигурна", коментира "Офицер+" общото положение с руските щурмове тип пушечно месо на мотори и леки коли: Леко затишие в Украйна: Зеленски с разбор за руската и украинската армия (ОБЗОР – ВИДЕО)

Точне ураження й систематичне знищення ворожої техніки Силами оборони України. Дякую воїнам.

Разом переможемо! pic.twitter.com/i9TSPQAgrI — Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) January 15, 2025

(КАРТА) Точно в подкрепа на думите си как руснаците закъсват с бронираната техника, "Офицер+" обръща внимание, че в Покровското направление основните руски усилия са при Нововасильовка, на южния фланг на Покровск. Там се мъчат окончателно да овладеят селото и го правят само с пехота, транспортират я с коли и мотори, през последните 3 дни не са ползвали бронирана техника в района, твърди украинският канал. Неговият колега Станислав Бунятов, командир на рота в батальона "Айдар", твърди, че на ден руснаците жертват между една рота и един батальон в Покровското направление и че руските дронове с оптични кабели създават все повече проблеми за украинците.

За Кураховското направление "Офицер+" пише, че е имало сериозни руски опити най-после да бъде пробита Зеленовка, на южния фланг на Курахово. Нищо не направиха, само загуби и дори отстъпиха от някои свои позиции, казва Алекс. На юг от Курахово украинската армия още удържа линия от над 6 километра между Зеленовка (най-южната точка) до района на Шевченко (най-северната точка):

Two russian AFVs, presumably BMPs have fatal encounters with the same minefield South of Rozlyv, Donetsk

Observed by Ukrainian 23rd Mechanized Brigade



47.937520, 37.016500@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/HyjhejGsMx — PJ "giK" (@giK1893) January 16, 2025

В Краматорското направление потвърдено руски войници са успели да влязат на територията на огнеупорния завод в Часов Яр, централната част на града. Това обаче изглежда е поредно такова развитие на нещата – в този завод украинците имат силни позиции и вече веднъж при руско настъпление успяха да изтикат обратно руските войници: Часов Яр: Скритата битка за съдбата на Донецка област (КАРТИ)

В дневния си анализ ISW прави оценка на база геолокализирани видеокадри, че в Курска област украинците са напреднали до Успеновка – село южно от Кореневска община, в близост до границата между Русия и Украйна. Това означава разширяване на украинския плацдарм. Иначе руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" не коментира изобщо с дневни обзори войната в откритата част на канала си, а колегите им от "Два майора" се самоуспокояват, че украинска атака с поделение от бивши затворници в Курска област била завършила неуспешно – иначе няма ни най-малка хвалба за някакъв руски успех, а единствено констатация, че боевете текат по познатите линии главно в Суджанска община.

47th Brigade Bradley brings infantry to an assault outside of Viktorovka, Kursk, dated January 15th



51.317107, 35.201670

Bradley abandoned on the way: 51.316321, 35.196998

seen hit by FPV here: https://t.co/74UvXcSQS3@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/OLaD2YVj7p — PJ "giK" (@giK1893) January 16, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 50 дрона клас "Шахед" и 2 ракети "Искандер-М" по цели в Украйна. Свалени са 33 дрона с ПВО и мобилни огневи групи, 9 са приземени с електронно заглушаване, а 1 е отлетял към Румъния. Има щети по гражданска инфраструктура в Харковска, Черкаска и Киевска област, уточняват украинските ВВС в сводката си.

Още: Зеленски: За 2024 г. войната струва на Украйна 100 милиарда долара (ВИДЕО)