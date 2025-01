Зеленски: За 2024 г. войната струва на Украйна 100 милиарда долара (ВИДЕО)

Украйна е похарчила 100 милиарда долара за войната през 2024 г., като 40 милиарда са от самата Украйна, 35 милиарда от САЩ и 25 милиарда от ЕС. Той също така спомена, че Украйна преговаря с ключови международни партньори като Франция и Полша за възможността за разполагане на мироопазващи сили. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция с Киър Стармър, цитиран от NOELREPORTS.

По думите му Украйна се нуждае от сериозни гаранции за сигурност, а броят на миротворците ще зависи от гаранциите за сигурност, предложени на Украйна.

Зеленски каза още, че САЩ, Унгария, Словакия и Германия са против влизането на Украйна в НАТО.

Британският премиер Киър Стармър е в Киев за среща със Зеленски. Историческото споразумение за 100-годишно партньорство между двете страни включва 3 милиарда долара от руски активи в Украйна, 150 артилерийски единици и нова система за противовъздушна отбрана, разширено военно обучение и оръжия с голям обсег, съвместна морска сигурност в Балтийско, Черно и Азовско море, технологично сътрудничество: здравеопазване, агротехнологии, Космос, дронове и Великобритания като водещ енергиен партньор.

Преди церемонията в центъра на Киев прозвучаха въздушни сирени, последвани от силни експлозии, а над правителствения квартал прелетя дрон. Малко преди това украинските военновъздушни сили предупредиха, че руски дрон се приближава към столицата. Зеленски за атаката срещу Киев при посещението на Стармър: Ще поздравим руснаците в отговор (ВИДЕО и СНИМКИ)

„Разговорите ни протекоха на фона на грохота от задействалата се противовъздушна отбрана тук, в Киев“, поради което „задача номер едно - да засилим сътрудничеството, така че украинският щит за противовъздушна отбрана, нашата армия, нашите украински военноморски сили, киберсигурността да бъдат достатъчно силни, за да се противопоставят на Русия", заяви Зеленски.

Британският премиер-лейбърист Стармър пристигна в Киев тази сутрин на първото си посещение в Украйна след избирането му през юли и само няколко дни преди връщането на Доналд Тръмп в Белия дом.

„Основната цел е да се гарантира, че през 2025 г. Украйна ще бъде във възможно най-силна позиция“, заяви Стармър пред британските медии, докато беше на посещение при ранени украински войници в болница.

Двамата лидери обсъдиха възможността за разполагане на западни войски в Украйна, които да наблюдават евентуално споразумение за прекратяване на огъня - предложение, първоначално представено от френския президент Еманюел Макрон.

„Твърде рано е да обсъждаме подробностите“, каза Зеленски, според когото подобен контингент би могъл да представлява само елемент от гаранциите за сигурност за страната му, чиито цялостни очертания ще бъдат определени след разговори с правителството на Доналд Тръмп.

„Не предвиждаме никакви гаранции за сигурността на Украйна без САЩ“, подчерта украинският президент и поясни, че все още не е имало разговор по същество за гаранциите за сигурност с новото американско правителство.

Киър Стармър от своя страна обеща да работи с Киев и съюзниците за прекратяване на войната и „гарантиране на сигурността на Украйна, гарантиране на всеки възможен мир и възпиране на всяка бъдеща агресия“.

"Мир чрез сила. В Киев съм с просто послание към народа на Украйна: Нашето 100-годишно партньорство е обещание, че сме с вас, не само днес или утре, но в продължение на сто години – дълго след като тази война приключи и Украйна отново е свободна и процъфтяваща." Това написа британският премиер в социалната мрежа Х.

