Мъж бе спасен след 67 дни в Охотско море, двамата му спътници са загинали (ВИДЕА и СНИМКИ)

Руски гражданин бе намерен в Охотско море след близо два месеца издирване. Катамаранът, на който той се е намирал заедно с брат си и 15-годишния си племенник, е излязъл в открито море на 9 август 2024 г., след което връзката с тях е била изгубена.

67 дни след изчезването си мъжът е намерен от рибари в състояние на шок, свалил е 50 кг. Мъртвите тела на брат му и племенникът му са били на борда на лодката като точните обстоятелства и датата на смъртта им все още не са известни.

Търсенето е било прекратявано от Министерството на извънредните ситуации на Русия на два пъти и тогава издирванията са били провеждани от доброволци.

Според оцелелия мъж двигателят на катамарана е блокирал и е станал неуправляем.

Тримата са възнамерявали да стигнат до Шантарските острови, за да наблюдават китовете. Трябвало е да изминат само 80 километра през пролива, но внезапно извила се буря е променила курса на катамарана.

MIRACLE 🙀



Man rescued after 67 days at sea off Russia’s far-east #Kamchatka



46-year-old Mikhail Pichugin had been drifting in a boat in the Sea of Okhotsk for 67 days with his brother and 15-year-old nephew - but by the time they were spotted, the other two had died.



They… pic.twitter.com/UutzlKNTzp