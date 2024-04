Мъж заплашва да се самовзриви в иранското консулство в Париж: Районът е отцепен (ВИДЕО)

Мястото е отцепено като полицията моли хората да избягват района. Близката метростанция също е затворена от съображения за сигурност, предупредиха от RATP - компанията, стопанисваща парижкото метро.

За момента няма много подробности за случая. Информацията е противоречива - нападателят носи или жилетка с експлозиви, или колан с гранати. Френските служби за сигурност към този момент са разкрили малко детайли за операцията и вероятно самите те разполагат с малко проверени подробности за ситуацията.

Иранското консулство се намира в 16-ти район на Париж. Инцидентът идва часове след израелската въздушна атака срещу Иран от тази нощ, която включваше дронове, проникнали в иранското въздушно пространство. Иран определи атаката като незначителна и твърди, че неговата противовъздушна отбрана е прехванала всички дронове.

Обновено: От полицията съобщиха, че мъжът е задържан и разпитан. Полицейски източник е казал пред Le Parisien, че мъжът е влязъл в сградата около 11 часа сутринта. Свидетели твърдят, че той е свалил палтото си, разкривайки "граната или жилетка с експлозиви". Според други свидетелства той е поставил знамена на пода на консулството и казал, че ще отмъсти за смъртта на брат си. В 14:45 ч. мъжът е арестуван пред сградата. При ареста той не е имал в себе си експлозиви. Полицията извършва оглед на помещенията.

#BREAKING: French forces surround Iranian consulate in Paris where man threatens to blow himself up#Iran #France #Paris pic.twitter.com/HSm1JcowaW