Мъск: Стармър беше съучастник в изнасилването на Великобритания

"Стармър беше съучастник в изнасилването на Великобритания, когато беше ръководител на прокуратурата в продължение на 6 години. Стармър трябва да си отиде и той трябва да бъде изправен пред обвинения за съучастие в най-лошото масово престъпление в историята на Великобритания". Тази гневна позиция сподели милиардерът Илон Мъск в платформата си Х (бивш Twitter) по адрес на британския премиер Киър Стармър. Повод за думите му изглежда е информацията, че масовите изнасилвания все още се случват във Великобритания.

В предходна публикация в платформата си милиардерът изразява възмущението си от новина в Mirror, според която Групи за сексуално малтретиране на деца може да са нападнали 1 млн. младежи в Обединеното кралство.

В ексклузивно интервю за Daily Mirror разтърсената депутатка разказа как получава средно по 10 жертви на седмица, които идват при нея за помощ. Борейки се със сълзите си, тя разказа как се е страхувала да получи нервен срив след като е разбрала, че съществува наръчник за поддържане на грижа за педофилите, пише още изданието.

