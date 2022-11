На думи руснаците затягат обръча около Бахмут, но видеокадри сочат друго

Превзехме Озареновка, Зеленополе и Андреевка, атакуваме Курдюмовка, хвали се "Рибар". За всички тези "успехи" обаче дотук има геолокализирани видеокадри само от Озареновка и то какви кадри – как украински дронове бомбардират позиции на руски войници с дронове.

GeoConfirmed.



"Russians have reached the railway at the eastern edge of Ozarianivka, 15km south of Bakhmut"



note: we assess this area as contested.



0:14 = 48.452561, 37.956654

0:30 = 48.457362, 37.960161



GeoLocated by @EerikMatero https://t.co/wvuLCs64O2