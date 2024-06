На фронта: Зеленски запозна воюващите в Донецка област с новия командващ Обединените сили (ВИДЕО)

Още: Обвинения: Украйна ползва мобилизацията за разправа с критици. Армия "Дронове" е в сила (ВИДЕО)

Лидерът на Украйна е бил там "заедно с нашите войници, заедно с главнокомандващия (ген. Олександър) Сирски и новия командващ на Обединените сили генерал (Андрий) Гнатов". "Днес официално представих Андрий Гнатов на всички отговорни за отбраната в Донецка област. Те изслушаха доклади директно от позициите", посочи Зеленски.

Припомняме, че той назначи генерал Гнатов, след като освободи генерал-лейтенант Юрий Содол: "Убил е повече украински военни, отколкото всеки руски генерал": Защо Зеленски смени генерал-лейтенант Содол?

Zelenskyi visited the Donetsk region.



Together with our soldiers, together with Chief Commander Syrsky and the new commander of the Joint Forces, General Hnatov. Today I officially introduced Andriy Hnatov to all those responsible for defense in Donetsk region. They… pic.twitter.com/rVDwHs0IBN