Зеленски: Очакваме с нетърпение още заповеди за арест

"И двамата са обвинени в извършването на чудовищни престъпления срещу цивилни граждани в Украйна по време на безразсъдните руски бомбардировки на украинската ключова гражданска инфраструктура. Тези варварски ракетни удари и удари с дронове продължават да убиват хора и да нанасят щети в цяла Украйна", добави Зеленски.

Снимка: Сергей Шойгу

"Всеки престъпник, участвал в планирането и изпълнението на тези удари, трябва да знае, че правосъдието ще възтържествува. И ние се надяваме да ги видим зад решетките", написа украинският лидер.

Според него решението на съда в Хага е ясен знак, че правосъдието за руските престъпления срещу украинците е неизбежно. То ясно показва, че нито един военен чин или врата на кабинет не може да е "щит" за руските престъпници.

"Очакваме с нетърпение още заповеди за арест, за да лишим Русия от чувството ѝ за безнаказаност. Чувство, което подхранва руските престъпления от десетилетия. Отговорността е единственият начин да им се сложи край", завърши Зеленски.

Припомняме, че през март миналата година Международният наказателен съд в Хага издаде заповеди за арест на диктатора Владимир Путин и на детския омбудсман на Русия - Мария Лвова-Белова, заради незаконно отвличане на украински деца.

