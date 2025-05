"Ако военната помощ на бандеровския режим продължи, буферната зона може да изглежда така". Това написа и то специално в профила си в социалната мрежа "Х" зам.-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Припомняме, че той беше и президент на Русия, и премиер на Русия.

Медведев обикновено използва "Х" само за послания, които иска да бъдат видени от западните общества - иначе публикува в официалния си канал в Телеграм. В случая, публикацията е написана и на английски език:

If military aid to the Banderite regime continues, the buffer zone could look like this: pic.twitter.com/0ueLOTeJaH