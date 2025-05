Путин като Рамбо в хеликоптера си: Подигравки как смело се изправил срещу украински дронове (ВИДЕО)

"Точно когато президентът работеше в Курска област, врагът стартира безпрецедентна атака с дронове. В този район нашата ПВО унищожи 46 дрона. Обръщам внимание, че интензивността на атаката в района в Курска област, където е летял хеликоптерът на върховния главнокомандващ, значително се увеличи". Думите са на един от командирите на руската ПВО – Юрий Дашкин, който говори в руски телевизионен ефир.

От казаното от Дашкин излезе, че хеликоптерът на Путин е бил застрашен, но руската ПВО и руската армия обезпечила безопасността му. Дашкин говори за средата на миналата седмица – Още: Кремъл твърди, че Путин е в Курск на 100 км от украинската граница: Да вярваме ли (СНИМКИ)

🤡“Putin’s helicopter was in the epicenter of a Ukrainian strike,” reports TASS



Yeah, sure. As if Putin would ever stepped out of his bunker without the entire area being cleared for miles around. As if anyone would let him get anywhere near a danger zone.



Another attempt to… pic.twitter.com/60FHxgHezE