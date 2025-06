Нагли, но вече по-скромни: Украинските камиони с дронове дисциплинират руснаците (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Руската страна казва, че Украйна застрашава живота на нейните граждани. Честно казано съм искрено изненадан – сигурен съм, че нашите (военни) се държат абсолютно коректно. Разбирам, че са получили обаждане след първата среща и някой ги е заплашвал. Има достоверни изявления, бях осведомен. Честно казано съм изненадан от такива послания. Колкото до заплахите от руска страна – това поведение е безперспективно. Руската делегация се е държала сега по-спокойно, отколкото преди. За руската наглост – знаете ли, това е такова, каквото е. Нагли хора, но се държаха малко по-скромно. Ще видим – може би ни трябват още няколко мерки и ще се държат като хора". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски относно вчерашната втора среща в новия мирен процес от Истанбул – Още: "Имаше смразяващ момент, когато руснаците ни заплашиха като гангстери": Украинците за преговорите в Истанбул

"Arrogant people": Zelensky on the behavior of the Russians during today's negotiations.

"Помните ли гнусните усмивки на руската делегация на предишните преговори? Този път по някаква причина изглеждаха малко тъжни", коментира и беларуската опозиционна медия NEXTA, най-вероятно визирайки впечатляващата украинска операция "Паяжина", с която руската военна стратегическа авиация беше ударена по незапомнен начин – Още: "Владимир Владимирович, разковаха ни стратегическата авиация": Още щети (САТЕЛИТНИ СНИМКИ и ВИДЕО)

Remember the disgusting smirks of the Russian delegation at the previous negotiations? This time, for some reason, they looked a bit sad...



Any guesses why?

Крайно показателно е, че след реализацията на "Паяжина", в Русия вече масово проверяват камионите – това обаче не е нещо, което устойчиво може да се прави в огромен мащаб, защото движението на редица стоки ще бъде забавяно неимоверно, ще се нарушават срокове и съответно руската икономика ще търпи загуби. От друга страна, ако с такъв прийом – масово внасяне на оръжие (дронове) като маскирани товари в камиони, бъде реализирана още една операция от такъв мащаб и с такъв ефект, Путинова Русия със сигурност няма да се радва. В момента Руският следствен комитет разследва откъде Украйна успя да внесе толкова дронове, за да извърши операцията – основните спекулации са, че това е станало през Казахстан.

The Russians, in a panic, blocked roads in the Irkutsk region, causing massive traffic jams; all trucks are being inspected.

Що се отнася до втората среща в Истанбул, то тя е оценена от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) като непродуктивна. Основната причина – Русия така и не даде преди срещата своя меморандум с визията си как да бъде постигнат мир. От украинска страна беше предложено да има 30-дневно примирие, докато руснаците предлагат само 2-3 дни и то само на определени участъци от фронта, за да бъдат прибрани телата на убитите войници "по санитарни причини". Това беше красноречиво осмяно от украинския президент Володимир Зеленски: "Идиоти".

"Меморандумът на Русия отразява отдавнашните публични искания на Кремъл Украйна да направи значителни териториални и политически отстъпки, докато Русия не предлага никакви отстъпки от своя страна. Меморандумът на Русия е пропит с нейното отдавнашно изискване всяко мирно споразумение да е формирано на вижданите от нея "първопричини" за войната – разширението на НАТО на изток и то още от 90-те години на XX век и предполагаемата дискриминация на Украйна срещу рускоезичните. Кремъл призовава за "денацификация" и "демилитаризация" на Украйна от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 година - тези условия представляват искания за смяна на управлението в Украйна, установяване на проруско пълномощно правителство в Украйна и значителни ограничения върху способността на Украйна да се защитава срещу бъдеща руска агресия, категорични са от ISW. От института добавят – всички прозападни правителства и президенти на Украйна са считани от Кремъл за "нелегитимни". Затова експертите на института са категорични, че бъдещ мирен договор между Русия и Украйна задължително трябва да включва изрична клауза, с която Кремъл признава легитимността на сегашното украинско управление. "Сегашното украинско правителство е легитимно и продължава да спазва украинската конституция, така че искането на Русия Украйна да избере ново правителство преди сключването на дългосрочно мирно споразумение е просто още едно искане за смяна на режима", казват от ISW – Още: Руските условия за мир в Украйна: ТАСС ги публикува официално (ДОКУМЕНТ)

Друг аспект от втората среща – руската делегация на практика отрече, че Русия отвлича украински деца. Според нейната позиция, в Русия имало не хиляди или милиони украински деца, а няколко десетки. Украйна твърди, че е потвърдила отвеждането на 19 456 украински малолетни и непълнолетни граждани в Руската федерация, като само 1345 са върнати обратно - Още: Вторият кръг от преговорите Украйна-Русия: Списъци със стотици деца, публикуван е и меморандумът на Киев (СНИМКИ)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Почти няма промяна в интензивността на бойните действия в Украйна – само с 4 по-малко са бойните сблъсъци на дневна база. Общо те са 142 за 2 юни. Руснаците са хвърлили 137 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 22 повече на дневна база. От тях 28 КАБ са хвърлени на руска територия, в Курска област. Руският артилерийски обстрел е в мащаб от над 5700 изстреляни снаряда т.е. с почти 600 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 3270 FPV дрона-камикадзе т.е. с около 330 по-малко на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

За пореден ден най-много руски пехотни атаки има в Покровското направление – 46 отбити руски щурма там за денонощие. Още 22 руски пехотни атаки са отблъснати в съседното от юг Новопавловско направление, като отново украинският генщаб посочва като райони на боеве селата Константинопол и Богатир, т.е. украинската версия на ситуацията е, че там руската армия още не е успяла да се укрепи изцяло. В Курска област е имало 18 руски пехотни атаки, в Лиманското направление – 15, а в Торецкото – 11. Не е имало никакви руски сухопътни щурмове в Запорожка област.

💥 A Ukrainian Su-27 from Ukraine's 39th Tactical Aviation Brigade destroyed a Russian air defense system, reportedly using a U.S.-made HARM anti-radiation missile. This would be the first confirmed video of a HARM destroying a Russian SAM.

Украинският телеграм канал "Офицер+", който е създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", отчита руски напредък в посока Константиновка, Донецка област. Това е направление югозападно от Торецк, където руснаците разшириха фронта, за да могат най-после да пробият и да заобиколят града, за да продължат в посока Константиновка – Мирноград – Покровск. "През последните дни се наблюдава настъпление и загуба на наши позиции в района на Попов Яр – Полтавка. Там противникът е овладял известна част от тези селища", казва каналът (КАРТА).

Неофициално, в канали в Телеграм, излезе информация за поредна впечатляваща украинска операция. Този път – в Купянското направление. Операцията е представлявала десант с американски щурмови хеликоптери "Блек Хоук", като в тила на руснаците в района на Двуречна, при река Оскол, на източния бряг на реката, са стоварени украински спецчасти. Те са атакували изненадващо и са разчистили важни за малкия руски плацдарм там позиции. След това, с помощта на дронове украинците са разчистили руски укрепени позиции, през които са преминали и през река Оскол, а на западния ѝ бряг вече са били евакуирани успешно.

Иначе в Лимансмото направление и ISW отчита, че руснаците са успели да стигнат до северната част на Карповка т.е по-напред по линията от село Ново на западния бряг на река Жребец и североизточно от Лиман.

(КАРТА) Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов обаче скъсва от критики властите в област Суми. Според него, там няма адекватно изградени укрепени позиции – прекалено много се е разчитало на операция „Курск“ като противодействие. Украинският депутат Мариана Безуглая критикува, че не било използвано времето да се изградят по-добри отбранителни линии и имало корупция с парите, предоставени за това, добавя и руският военнопропаганден телеграм канал „Два майора“. Каналът говори за по-упорити руски атаки в района на близките до границата села Кондратовка, Андреевка и Юнаковка.

