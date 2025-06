Вторият кръг от преговорите Украйна-Русия: Списъци със стотици деца, публикуван е и меморандумът на Киев (СНИМКИ)

Вторият кръг от преките преговори между руската и украинската делегации приключи преди минути в Истанбул. На срещата Украйна официално е предала на руската страна списък със стотици украински деца, които иска да й бъдат върнати след незаконната им депортация. Това обяви ръководителят на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски - Андрий Ермак, в канала си в Telegram. Става дума за стотици деца, които Русия незаконно е отвела, насилствено е преместила или държи в окупираните територии, поясни той.

От канцеларията на президента отбелязаха, че завръщането на депортираните украински деца е неразделна част от справедливия и траен мир и ключов елемент на доверие, първият тест за искреност на намеренията на руската страна.

"Чакаме отговор. Топката е в полето на Русия. Истинската добросъвестност не са думи, а действия. И сега е моментът да се докаже", заяви Ермак.

Украинският министър на отбраната и ръководител на украинската делегация Рустем Умеров заяви от своя страна, че Украйна и Русия са се споразумели да си разменят всички тежко болни военнопленници на възраст под 25 г. Говорено е и за среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин.

Същевременно кореспондентът на Financial Times Кристофър Милър публикува в Х пълния текст на меморандума, който Киев е предал на Москва. В документа, написан на украински и английски език и състоящ се от пет страници, е очертан пътят за прекратяване на войната така както Украйна го вижда.

Руснаците отказаха да предоставят своя меморандум преди самата среща днес въпреки многократните настоявания на Украйна. Освен това, както писахме, те явно се изненадаха, че документът е само на тези два езика, но не и на руски. Ръководителят на руската делегация Владимир Медински обяви, че ще успеят да се справят с превода. Русия обяви на какъв език е получила украинския меморандум: Ние знаем всякакви езици, справихме се (ВИДЕА)

