В Истанбул: Русия е отправила по-голяма заплаха към Украйна от първоначално известното (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ако сега Украйна не признае за руски четирите украински региона, всичките от които са частично окупирани от руската армия (Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област – най-голяма е руската окупация в Луганска област, 99% от територията), то при следващите преговори Русия ще поиска 6 региона. Това заяви руският депутат Евгений Попов, който посочи, че руската делегация в Истанбул е заплашила украинската делегация с това – информацията е от вътрешни източници. Кои ще са допълните два региона, Попов не коментира – смята се, че става въпрос за Харковска област и област Суми.

Russian media: “Next time, it’ll be six regions.” At Istanbul talks, Russia threatens to seize 6 Ukrainian regions if Kyiv doesn’t yield 4 “annexed” ones. Medinsky earlier boasted of demanding 8 regions. pic.twitter.com/tVZxlQ0v0k — WarTranslated (@wartranslated) May 16, 2025

Припомняме, че вчера имаше информация, че руснаците са заплашили да поискат 5 региона, ако Киев сега не се съгласи изцяло да се изтегли от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област. Освен това, слухове какво още са поискали руснаците – Украйна да е с неутрален статут, както Австрия, да няма никакви военни репарации от нито една страна, да бъдат защитени "правата" на рускоговорящите и край на "националистическата пропаганда", а спиране на огъня да бъде обвързано с пълно изтегляне на украинската армия от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област – още: Преговори Русия-Украйна: Москва е готова да воюва вечно (ВИДЕА)

Вчерашните преговори между Русия и Турция не доведоха до моментален съществен резултат извън съобщение, че "се работи" за среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския диктатор Владимир Путин – съобщението дойде от украинска страна. На този фон, Зеленски посети Албания и там се срещна с редица европейски лидери, включително българския премиер Росен Желязков. На срещата с нидерландския премиер Дик Схоф Зеленски посочи, че през тази година Нидерландия е утроила военната помощ за Украйна. А на срещата с датския премиер Мете Фредериксен бяха обсъдени подробности относно 26-тия пакет военна помощ, който Дания готви за Украйна от началото на подпалената от Путин пълномащабна война – Още: Желязков към Зеленски: България продължава да подкрепя усилията на Украйна за мир

🇺🇦🇳🇱 Zelensky met with Dutch PM Dick Schoof to discuss air defense, investment in Ukraine’s defense industry, and pressure on Russia to achieve a full ceasefire.



“This year, the Netherlands nearly tripled its defense aid. We value this contribution to protecting lives,” Zelensky… pic.twitter.com/gj8XtwrjOc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 16, 2025

President Zelensky met with Danish Prime Minister Mette Frederiksen to discuss military support, investments in Ukraine’s defense industry, Denmark’s 26th aid package, and coordination with the U.S. and European partners following the talks in Istanbul. pic.twitter.com/AA2S6eza0X — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 16, 2025

Междувременно, американският президент Доналд Тръмп пак наговори куп приказки, с които даде аванс на Путин. Тръмп повтори пред Fox News как на 28 февруари не харесал това, което Зеленски му каза в Овалния кабинет (кой е виновен за войната и какво струва тя на Украйна в животи), защото нямал карти "и никога не е имал". А руските пропагандни канали като Shot с удоволствие публикуват изрязаната част от интервюто, в която Тръмп твърди, че Путин "е на масата (за преговори)", въпреки че прати за преговори в Истанбул "група политически джуджета", както се изрази беларуската опозиционна медия NEXTA. "Почувствах, че не може да има среща без мен, защото не мисля, че ще стане сделка, има много омраза от двете страни. Имам много добра връзка с Путин – мисля, че може да сключим сделка, трябва да се погодим", каза Тръмп:

‼️🇺🇸🇺🇦 President Trump: “I had a very difficult conversation with Zelensky because I didn't like what he said. I always said he didn't have any cards — and he doesn't.”



▪️Trump expressed confidence that his meeting with Putin will be possible to plan and hold.



▪️Considering new… pic.twitter.com/Valn7kwpJ3 — Paul Kikos 🌐 (@PKikos) May 17, 2025

Истински мирни преговори от страна на Путин няма да има, докато Русия не претърпи още по-големи загуби на бойното поле и по-големи икономически щети, подчерта в дневния си анализ ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Тръстът напомни многократната си теза предвид и казаното от Медински в Истанбул, че Русия не иска война, но е готова да воюва буквално вечно, като той даде за пример 21-годишната война с Швециа през XVIII век – Владимир Путин отдавна артикулира теорията си за победа над Украйна като война на изтощение, с бавен, но несломим руски напредък за колкото време трябва. Пример за това е и назначението на нов главнокомандващ на руските съхопътни сили – именно той е един от еталоните на руската военна тактика от щурмове с превъзхождаща жива сила, независимо от загубите, т. нар. пушечно месо: Путин издигна до началник на сухопътните сили генерал, водил атаката срещу Мариупол (СНИМКА)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на военните действия в Украйна отчете известен спад на дневна база. На 16 май там е имало 145 бойни сблъсъка, с 20 по-малко спрямо 15 май, по официални украински данни. Руснаците са хвърлили 112 управляеми авиационни бомби (КАБ), с 15 повече на дневна база. В Курска област т.е. на руска територия са хвърлени цели 37 бомби – там, където уж руската армия победи окончателно още преди над половин месец, ако се вярва на казаното от Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е бил в мащаб от над 5600 изстреляни снаряда т.е. с 200 повече на дневна база. Руската армия е използвала и почти 2600 FPV дрона-камикадзе т.е. с 300 по-малко на дневна база, сочат обобщените данни от официалната сводка на украинския генщаб.

Най-много руски пехотни атаки по традиция е имало в Покровското направление – 52 спрени атаки там по украински данни. Още 18 е имало в съседното от юг Новопавловско направление, като интересното е, че украинският генщаб пак включи района на село Константинопол като място на боеве, наред с Богатир и Зелено поле по-на югозапад. 19 руски пехотни атаки са станали в Торецкото направление, а в Курска област – 13. Няма друг участък на фронта с двуцифрен брой руски пехотни атаки за изминалото денонощие.

In a few hours, 14 units of enemy equipment were destroyed, including: a tank, 8 infantry fighting vehicles, 2 motorcycles and 2 buggies, a car. 1 infantry fighting vehicle, 4 quad bikes, motorcycles and buggies were damaged.https://t.co/cjfNrukHhN pic.twitter.com/xAmwQ4PNWJ — imi (m) (@moklasen) May 16, 2025

Queen of the night від Рарогу.

👑🌘

Мінус броньований КамАЗ «Выстрел» — його “вистрєл” так і лишився мрією щурів.

⭐️😴

Тихі ночі — наша турбота. Гайда 👉🏻 https://t.co/NN4YE0JEz9 pic.twitter.com/77AjWbsFZK — 427 окремий полк безпілотних систем РАРОГ (@RAROG24) May 16, 2025

(КАРТА) Вече има геолокализирани видеокадри, които потвърждават нови руски позиции в северната част на село Миролюбивка и в Михайловка, вероятно двете села са превзети – руското военно министерство обяви, че са превзети, същото пише и най-известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Двете села се намират източно от Покровск и ISW заостря вниманието към линията Воздвиженка – Елизаветовка – Мирно – Разино като линия, по която руската армия да пробие и да стигне от изток-североизток при Покровск в опит да го обкръжие. Какво е значението на руския успех в Миролюбка и Михайловка, който се развива по линия югозападно от Торецк, припомнете си мнението на украинския военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец в този материал: Мирни преговори: Путин пуска филма от 2022 без промяна в сценария, подготвил е публиката си за провал (ОБЗОР-ВИДЕО)

Krasnoarmeisk area.

Russian Federation Flag raise in northern part of Mirolyubovka.

The RuAF occupy new positions in Mikhailovka.



48.30927, 37.36517

48.302438,37.364125 pic.twitter.com/5TDJiMKumv — Сливочный каприз (@creamy_caprice) May 16, 2025

Както Машовец, така и ISW прави оценка, че руската армия няма достатъчно резерви и ресурси в момента, за да успее едновременно да обкръжи Покровск и да атакува Константиновка, която е считана за вратата от юг на север към агломерацията Славянск – Краматорск. Руското военно командване ще трябва да избира приоритет от едно между двете, казва и ISW и напомня, че руснаците и до днес така и не успяват да пробият през Торецк и през Часов Яр по-на север, което е проблем от стратегическо значение за военна операция срещу Славянск и Краматорск. Специално при Торецк руските части се борят да превземат буквално позиция по позиция украинската защитна линия, като имат напредък от север, във вилната зона до града и при село Дружба:

В Покровското направление руснаците ползват предимно пехота, а това изчерпва най-много украинските ресурси в дронове и боеприпаси, защото всеки войник става отделна цел и за унищожаването му се хаби ресурс, руските щурмови групи не действат пакетно, а се разпръскват в опитите си да напреднат, уточнява украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов, част от батальона "Айдар". А "Рибар" посочва, че в съседното от юг Новопавловско направление украинската армия все още има няколко позиции в село Богатир, но руските части там владеят повечето от населеното място и го прочистват. До границата Днепропетровска област има 1,5 до 4 километра, боевете са по линията Удачно – Троицко – Котляровка, добавя каналът, визирайки широката южна дъга на Покровск.

Украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", посочва, че в Лиманското направление ситуацията е тежка, особено в Торско, където има загубени украински позиции в последно време, макар все още руснаците да не владеят селото. Ако пробият окончателно през линията Торско – Ямполовка, руските сили ще поставят в сериозна опасност украинските части и техните позиции на юг, в Серебрянския парк-резерват и с това ще подобрят условията за настъпление към Лиман.

В Курска област и област Суми особени промени няма – има видеокадри как с FPV дрон е атакуван руски военен хеликоптер Ка-52 "Алигатор". Има неофициални данни, че атаката е свалила машината, един човек от екипажа ѝ е загинал:

A Ukrainian FPV drone with a remote-controlled explosive device targets a Russian Ka-52 Alligator helicopter in the Kursk region. While it's unclear if the Ka-52 was actually hit from this footage, the helicopter was claimed to be shot down, allegedly killing one crew member. pic.twitter.com/OrErQm2veA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 16, 2025

/126

102nd MRR, 20MRD KIA

mostly during Fall 2024 advancing toward Kurakhove

~130 pic.twitter.com/9OZqOEDvnX — imi (m) (@moklasen) May 15, 2025

Имало е неуспешн руски опит за нова атака с бронирана техника през границата между Белгородска и Харковска област, през Журавльовка – видеокадри от мястото на събитието показват резултата. Руснаците атакуват по-смело и при Вовчанск, но няма особени промени на позиции там. От началото на пълномащабната война в Украйна в Белгородска област са загинали над 320 цивилни, а над 2500 жители са били ранени, съобщи губернаторът на региона Вячеслав Гладков:

Approximately, Kursk direction: On May 15, Russians attacked with armor, infantry, moto/quad vehicles. Ukrainian 92nd Brigade defenders crushed them with mines, artillery, drones. In the air, Ukrainian forces smashed Russian gear. pic.twitter.com/pNBl2q7EM9 — WarTranslated (@wartranslated) May 16, 2025

В Сумска област руски въздушен удар, с дрон "Ланцет", е поразил микробус. Известно дотук е, че са загинали 9 души, 4 са ранени: