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"Ще забранявате руския език? *** за вас!": Русия прожектира върху естонски замък вулгарности (ВИДЕО)

06 юни 2025, 19:54 часа • 401 | прочитания
"Ще забранявате руския език? *** за вас!": Русия прожектира върху естонски замък вулгарности (ВИДЕО)

Русия постави проектор на границата с Естония в Нарва, излъчвайки вулгарности към естонска крепост заради „опити за забрана на великия руски език“. Това съобщи блогърът @wartranslated в социалната мрежа Х. На кадрите се вижда как върху стената на замъка се прожектират гневни въпроси като "Искате да забраните мелодичния, богатия, вечния, литературния, неповторимия, разнообразния руски език? *** за вас!".

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Евелина Гечева
Евелина Гечева Отговорен редактор
Забрана Естония Граница руски език
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